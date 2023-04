La rédaction s’est penchée sur la série entre les Sixers et les Nets. Le petit jeu du jour ? Trouver parmi les paragraphes suivants celui qui a été rédigé par un fan des Nets.

GIOVANNI

Une série très intéressante, qu’on attendait très fort en début de saison… mais pour d’autres raisons. Plus de Kevin Durant ni de Kyrie Irving à Brooklyn, Ben Simmons qui n’y on dirait jamais foutu le moindre orteil, et nous voilà donc au final devant une armada menée par Mikal Bridges et Spencer Dinwiddie, avouez qu’il vaut mieux n’avoir raté aucun épisode pour y comprendre quelque chose. Tout ça pour dire quoi ? Que les Sixers du candidat MVP Joel Embiid et du meilleur passeur de la Ligue James Harden auront droit à une adversité solide mais pas all-time, méritante mais assez loin semblerait-il du niveau escompté pour les inquiéter. Joel Embiid, justement, risque de se régaler tel un ogre, et au global les deux rosters ne sont pour moi pas sur la même longueur d’onde. Tout comme les objectifs de chacun d’ailleurs, alors filez donc un match aux Nets, parce qu’on les aime bien, mais pas plus. Sixers 4, Nets 1.

NICO

Est-ce enfin la bonne année pour les Sixers pour faire un gros run en Playoffs ? L’avenir répondra à cette question mais la série du premier tour face à Brooklyn ne devrait pas poser trop de problèmes à la bande de Joel Embiid. J’aime la jeunesse new-yorkaise, j’adore Mikal Bridges, mais Philadelphie est clairement un cran au-dessus des Nets, qui affichent un bilan de 11 victoires – 13 défaites depuis les départs de Kevin Durant et Kyrie Irving à la deadline. J’attends un énorme chantier d’Embiid (Nic Claxton ou pas c’est pareil), un James Harden qui rentre bien dans ses Playoffs, et une équipe de Philly focus des deux côtés du terrain comme en saison régulière. Brooklyn gagnera quand même un match grâce à un “Mikal Bridges Game”, mais ça finit en cinq cette affaire. Sixers 4, Nets 1.

ARTHUR

Il abuse de l’heure le camion de glaces. On l’aurait souhaitée avec Kevin Durant et Kyrie Irving, cette série arrive un poil tard. Alors oui, Mikal Bridges a beau jouer un basket-ball décomplexé, il est surtout l’un des gars les plus zens de la Ligue. Qui pour animer le traditionnel front contre front d’une série sous haute rivalité ? Personne. Nic Claxton demandera le maillot de Joel Embiid à la fin des matchs 1, 2, 3 et 4, alors que Yuta Watanabe aidera James Harden à refaire ses lacets. C’est pas comme ça qu’on imagine la vie. Encore moins un premier tour des Playoffs. Sixers 4, Nets 0.

NICO V.

Attention, voilà une série qui peut réserver d’énormes surprises. Les Nets sont une équipe de cols bleus, qui va prendre la lumière. Et cette lumière, je la vois sublimer ce groupe de Brooklyn. Les Sixers font une saison fantastique, mais les Sixers ont aussi montré qu’ils pouvaient pédaler dans la semoule quand la défense adverse était corsée. Souci ? Les Nets défendent bien. Quand ils le veulent, mais bien, avec des joueurs longs qui vont causer d’énormes soucis sur les ailes. Pour moi, la clé de cette série se nomme James Harden. S’il parvient à trouver son mojo et rentrer des tirs, ce ne sera qu’une formalité. S’il galère et que Joel Embiid de retrouve seul face à toute une équipe, ça va vite partir en sucette. Et je crois dur comme fer que c’est ce qui va arriver. Brooklyn 4, Sixers 3.

ALEX

Cette affiche aurait été cinq étoiles si Kevin Durant et Kyrie Irving étaient encore chez les Nets mais on va se contenter de la version Mikal Bridges de KD. Alors ouais, Brooklyn n’a aucun joueur aussi dominant que Joel Embiid, et faut pas oublier que James Harden sera aussi là pour se faire siffler copieusement par son ancien public. Malgré tout, les Nets ont la profondeur et suffisamment de soldats à envoyer pour pousser les Sixers dans leurs retranchements. Cela ne sera pas une promenade de santé pour Philly. Je vois des matchs serrés mais avec Embiid d’un côté, c’est tout de suite plus facile de faire pencher la balance. Brooklyn tombe lourdement mais pas sans combattre. Sixers 4, Nets 1.

CLEMENT

Plus de Kyrie Irving ni de Kevin Durant dans les parages, James Harden bien présent mais chez l’adversaire. Ces Nets n’ont rien à voir avec le monstre à 3 têtes qu’ils avaient il y a encore plusieurs mois, et pourtant il ne faudra pas que les Sixers les prennent de haut. Mikal Bridges a pris une autre dimension à Brooklyn, Spencer Dinwiddie est de retour, Nic Claxton s’affirme et Ben Simmons est toujours absent. Sauf qu’en face, il y a Joel Embiid, meilleur scoreur de la ligue et probable futur MVP et James Harden, meilleur passeur de la ligue qui a parfaitement pris à bras le corps son nouveau rôle de lieutenant. Et dans le cas où ça déraille, on peut toujours appeler Tyrese Maxey ou Tobias Harris en renfort. Je ne vois pas Philly flancher plus que ça, mais les Nets sauveront l’honneur dans le sillage d’un Mikal Bridges qui voudra se montrer face à l’équipe de sa ville natale. Un gentleman sweep, et la ville de l’amour fraternel avance tranquillement au tour suivant. Sixers 4, Nets 1.

AUGUSTE

Une série dont je suis très curieux de voir la finalité. Dans l’avis général, j’ai l’impression que les Sixers sont donnés vainqueurs facilement, mais attention à ne pas sous-estimer ces Nets, surtout en défense. Brooklyn a l’une des défenses les plus sous-côtés de la Ligue avec énormément de défenseurs élite ou presque : Mikal Bridges, Nic Claxton, Dorian FInney-Smith et même s’il ne jouera pas, Ben Simmons. Joel Embiid va dominer car personne sur Terre ne peut l’arrêter. Mais il pourrait être ralenti en prise à deux. Ce sera sûrement à PJ Tucker ou Tobias Harris de sanctionner à trois points. L’interrogation James Harden peut être la clé de la série. Les Sixers gagnent car globalement mieux préparés, mais en sept. Sixers 4, Nets 3.

EDGAR

Difficile de ne pas évoquer cette confrontation sans penser à ce qu’aurait donné cette confrontation si Kevin Durant et Kyrie Irving portaient toujours le maillot de Brooklyn… Toujours est-il que les Nets même orphelines de leurs deux stars restent des challengers à ne pas trop sous-estimer pour les Sixers. Mikal Bridges est dans la forme de sa vie, si Dinwiddie et Claxton l’épaule bien on pourrait se faire quelques sueurs froids du côté des 76ers. Mais le roster de Philly est plus complet et plus profond. Embiid aura trop de marge dans la raquette et le futur MVP (?) dominera à l’intérieur grâce aux caviars de son copain barbu. Les Sixers seront au prochain tour. Sixers 4-1 Nets.