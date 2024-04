Les Wolves ont fini troisièmes à l’Ouest, les Suns sixièmes. Mais les Wolves sont-ils… vraiment les favoris de cette série ? Au vu des pronostics des membres de la rédaction, il semblerait bien que… on vous laisse le découvrir. Et oui, il va falloir lire.

Giovanni

Les Wolves possèdent la meilleure défense de la Ligue. Un arrière phénoménal qui pourrait bien aller chercher du MVP dans quelques années, un pivot qui domine en défense comme rarement on a connu ça, un intérieur all-time en terme de polyvalence offensive, un meneur de jeu métronome et expérimenté, ainsi qu’un défenseur elite dans les ailes. Sur le banc ? L’un des trois meilleurs remplaçants de la Ligue, minimum. Les Suns possèdent quant à eux un Big 3 de renom, certes, un sniper exceptionnel dans ces conditions (Grayson Allen), et un pivot quoiqu’on en dise capable. Derrière par contre c’est compliqué avec une profondeur d’effectif digne d’un pédiluve. Dans ces conditions je vois bien les Wolves surfer sur leur superbe saison et…. arggghh, grmmppff, laissez… laissez-moi ! Non ! Je n’écrirai pas ce texte une minute de plus ! Le chantage à la raclette n’existe pas ! Les Suns vont gagner, les Wolves sont nuuuuuls, bouh, Rudy Gobert désert offensif, Karl-Anthony Towns regarde des vidéos de bastons de gorille pour se motiver appelez les flics, Anthony Edwards a été nul cette saison contre les Suns et Mike Conley est vieux. Aïe, arrêtez, je lâcherai rien ! Wolves 1, Suns 4 ! On continue le combat !

Nico M

Je n’ai absolument aucune confiance dans le pronostic qui va suivre. Je n’ai pas confiance en la capacité des Wolves de gagner un Game 7 de Playoffs à la maison. Je n’ai pas confiance en la capacité des Suns à être réguliers en Playoffs après avoir fait une saison 2023-24 irrégulière. La seule chose dans laquelle j’ai confiance, c’est qu’on aura une série disputée et qui va durer. Combien de matchs ? Six ou sept, à voir, mais ça ne va pas se jouer à grand-chose. Et au moment de déterminer un gagnant, j’ai choisi le camp de l’équipe qui a l’avantage du terrain, qui a réalisé la campagne la plus convaincante du début à la fin, qui est beaucoup plus solide défensivement et physiquement, et qui… n’a pas gagné la moindre série de Playoffs depuis Prime Kevin Garnett il y a 20 ans. Allez, Wolves 4, Suns 3.

Nico V

Bon, alors. Oui, j’ai taillé les Wolves gratuitement c’est pas cher en début de saison. *Prise de parole du procureur* “Je cite : ‘Ces gars sont nuls depuis 1000 ans et seront nuls dans 1000 ans’.“. Bien. Émile Zola a dit “J’accuse”, moi je dis “Je m’excuse”. Rudy Gobert DPOY, Anthony Edwards très bon et Karl-Anthony Towns de retour. Des cols bleus autour qui n’ont pas peur de la besogne. Un groupe solide, que je n’aime toujours pas mais que je me dois de respecter énormément pour la performance accomplie. Et ce n’est pas fini. Les Wolves sont plus complets et solides que les Suns, et hormis série impériale de tout le big three Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal, ça s’annonce compliqué. Allez, Wolves 4, Suns 2.

Robin

Minnesota a été une meilleure équipe sur la globalité de l’exercice, mais Rudy Gobert a eu du mal face à Phoenix lors des oppositions directes entre les deux franchises cette saison. Il possède un net rating négatif contre la franchise de l’Arizona en 2023-24. Faire du Français une force et pas un désavantage sera le principal défi de Chris Finch lors de ce premier tour et la clé de la série. De plus, Bradley Beal se met réellement en route ces dernières semaines et donne à ces Suns un statut d’épouvantail à l’Ouest. Mais malgré tout, je crois en la défense des Timberwolves, en leur dynamique, et en un Anthony Edwards qui montre à Devin Booker que c’est lui, désormais, le meilleur arrière de NBA. Wolves 4, Suns 3.

Céleste

Ça va paraître raide, mais un 3-0 encaissé dans une saison régulière, ça pardonne rarement. Oui Karl-Anthony Towns est de retour, oui le frontcourt est blindé et on aimerait voir l’équipe de Rudy enfin passer un tour de Playoffs, mais le mid-range arizonien va faire sacrément mal aux Loups, qui risquent de ne pas s’en relever dans cette série. Anthony Edwards a pué de la gueule sur tous ses derniers matchs face aux Suns, des Suns qui commencent vraiment à bien cliquer, malgré un coaching peu travaillé de Frank Vogel. Ça devrait permettre aux gars de Chris Finch d’en prendre deux, pas plus. Le gros upset de l’Ouest, il est là ! Wolves 2, Suns 4.

Julien

Si Phoenix a été très inconstant et plutôt décevant pendant la saison régulière, la match-up face aux Wolves est peut-être la série qui leur convient le mieux. Un 3-0 limpide en régulière, dont deux victoires de plus de 15 points et une de 10, les Loups ne les ont jamais inquiétés cette saison. Évidemment, Anthony Edwards va faire des zinzineries et Gobert peut se régaler face à la paire Nurkic – Eubanks, mais en Playoffs gérer Booker et Durant c’est la galère, même quand on a Jalen McDaniels. Et même Bradley Beal (21/6/5 en avril) monte en puissance au meilleur moment… Les Suns avaient un calendrier d’enfer en fin de saison et ont plutôt bien géré ça, on monte encore un peu en puissance ? Wolves 2, Suns 4.

Alex T

Bataille de style entre une excellente défense d’un côté et une attaque de feu de l’autre. On peut dire que Minnesota n’a pas vraiment tiré le jackpot en piochant Phoenix, seulement 6è malgré son effectif et ses trois All-Stars. J’avoue que c’est l’un des pronos les plus durs car les Suns ont l’air en forme et sur une bonne dynamique, ils ont aussi l’expérience pour eux. Néanmoins, on sous-estime trop la profondeur des Wolves, qui ont dû gérer une bonne partie de la saison sans KAT. Anthony Edwards va être dans son monde et Phoenix n’a pas grand monde pour l’arrêter. De l’autre côté, Minny peut envoyer plusieurs garçons pour ralentir la flambée du Big 3. Il faudra que Towns prouve qu’il a bien récupéré également. Se vautrer au premier tour après une régulière si complète serait un vrai fail pour les Wolves. C’est l’heure de passer un cap. Wolves 4, Suns 2.

Clément

Quelque part, c’est un duel au sommet entre des Wolves qui ont surpris tout leur monde cette saison et qui n’ont jamais lâché les sommets de l’Ouest, et des Suns qui – sur le papier en tout cas – ne sont pas à leur place. Toutefois, je vois quand même ces derniers créer la sensation en sortant l’une des meilleures équipes de la saison régulière au forceps. Booker et Durant vont se chauffer et il ne manquerait plus que Bradley Beal s’y mette aussi, et on obtient enfin le monstre à trois têtes que l’on aurait dû avoir dès le début de la saison. Ant fera encore du sale avec KAT, Rudy Gobert fera ce qu’il peut en défense mais ils ont moins de vécu et de bouteille que leurs adversaires, qu’il ne faut pas sous-estimer avec leur classement trompe-l’œil. A ce stade de la compétition, ça ne pardonne pas à mon sens. Wolves 2, Suns 4.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Wolves – Suns, samedi 20 avril à 21h30

Wolves – Suns, samedi 20 avril à 21h30 Game 2 : Wolves – Suns, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 1h30

Wolves – Suns, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 1h30 Game 3 : Suns – Wolves, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril à 4h30

Suns – Wolves, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril à 4h30 Game 4 : Suns – Wolves, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 3h30

Suns – Wolves, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 3h30 Game 5* : Wolves – Suns, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Wolves – Suns, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai Game 6* : Suns – Wolves, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Suns – Wolves, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai Game 7* : Wolves – Suns, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

LA PREVIEW EN VIDÉO