Énorme choc à l’Ouest dès ce premier tour, avec une série entre deux franchises qui se connaissent bien (troisième série en cinq ans). Luka Doncic et Kyrie Irving face à Kawhi – un peu – Leonard et Paul George, et un rédacteur qui a utilisé le terme “poisseux” pour parler de James Harden. Ça promet, alors envoyez les pronos !

Giovanni

Et on y retourne ! Défaits en 2020 et 2021, les Mavericks se coltinent de nouveau les Clippers, mais cette année un constat me semble terrible pour la franchise de Los Angeles. Les Mavs sont l’une des meilleures équipe de 2024, alors que les Clippers sont l’une des meilleures équipes de 2018. Or, en quelle année sommes-nous ? Merci. Merci, au revoir, et même avec un Kawhi Leonard de retour je doute 1) que ce soit suffisant pour LAC et 2) que Kawhi soit de toute façon sufisamment en forme pour gérer à lui seul la défense de son équipe. Les trades de février sont pour moi la goutte d’eau qui fait déborder le vase de la rivalité entre les deux équipes, et là où Ivica Zubac pouvait passer pour Arvydas Sabonis par le passé, il passera plutôt pour ce qu’il est cette fois-ci, à savoir Ivica Zubac, à savoir un nullos en Playoffs. Clippers 2, Mavericks 4, et encore j’ai hésite avec le 4-1.

Nico M

L’affiche est magnifique, mais est entravée par l’incertitude autour de l’état de santé de Kawhi Leonard. Vu le niveau des deux équipes, vu à quel point cette série risque de se jouer sur des détails, impossible pour moi de miser les Clippers sans savoir si Leonard pourra jouer. Certes, Los Angeles a d’autres armes, Paul George en tête. Certes, les Clips ont l’avantage du terrain. Mais quand vous avez un duo Luka Doncic – Kyrie Irving en feu de l’autre côté, une équipe à la dynamique exceptionnelle, ainsi qu’un collectif hyper solide et une défense en nette progression, les Clippers ont besoin d’un Kawhi à 100% ou pas loin en Playoffs pour espérer passer. Scénario que malheureusement je n’arrive plus à imaginer, et je mise donc sur une qualif’ de Dallas. Clippers 2, Mavericks 4.

Nico V

Une série royale. J’aimerais beaucoup faire passer ces Clippers, mais voyez-vous, je crois dur comme fer à une campagne de Playoffs absolument légendaire de Luka Doncic. Et cela va faire beaucoup de mal aux Voiliers. L’équipe de Dallas est assez complète, les recrues hivernales ont remarquablement pris le pli. Kyrie Irving est une arme qui n’a pas réellement de faiblesse et qui sera absolument infâme à défendre. Luka, Luka. L’état de forme des Clippers jouera aussi beaucoup, selon moi. Un des joueurs clés sera sans doute Ivica Zubac et sa capacité à tenir des lignes solides tout au long de la série. Ce que je ne vois pas arriver. Clippers 2, Mavericks 4.

Robin

Ma série préférée du premier tour. Les Clippers vs Mavericks sont des classiques ces dernières années et je ne pense pas que ça va changer lors de ces Playoffs. Je pourrais tout quitter pour revoir Luka Doncic faire danser Ivica Zubac, James Harden se friter avec Kyrie Irving et Playoffs P choker en compagnie de Kawhi “bad knee” Leonard. Les Texans ont une meilleure dynamique, un meilleur backcourt, un meilleur secteur intérieur et ont renforcé leurs capacités de défense sur les ailes ces derniers mois. Les matchs seront beaux, mais je ne suis pas sûr qu’on croit longtemps à une victoire finale des joueurs de la Cité des Anges. Clippers 2, Mavericks 4

Céleste

Vous voulez vous taper le backcourt de Dallas à défendre pendant toute une série de Playoffs ? Les Clippers non plus. Peut-être privés de leur atout défensif et offensif numéro un dès le départ de la série, en tout cas à 100%, c’est le genre de retard pour les Clippers qui sera compliqué à rattraper face à une équipe sérieuse comme les Mavericks. Enfin équipés d’un peu de barbaque dans la raquette, les Mavs ont toutes les armes en main pour en jouer une aux Clippers du très poisseux James Harden. Attention à ne pas laisser la place à cet effectif californien de s’installer dans la série cela dit, l’expérience de Paul George, Russell Westbrook et consorts pourrait bien le faire regretter amèrement aux Mavs. Quoi qu’il en soit, l’une de ces deux équipes ne verra pas les demi-finales de Conférence, et ça, ça vaut bien le coup de s’envoyer une bonne brouette de pop-corn dans le gosier. Clippers 2, Mavericks 4.

Julien

Luka Doncic face à Lob City épisode trois, le Slovène ne va évidemment pas ralentir. Fort probable qu’il puisse être en 34/8/9, mais ce qui change la donne ce sont les hommes qui l’entourent. Une co-star premium en la personne de Kyrie Irving, des partenaires de jeu au style qui colle bien dans la raquette, le tout sur une dynamique de folie ? Les Clippers ont clairement les armes, mais ont aussi clairement des doutes. Kawhi ou pas Kawhi ? “ Cool, Playoffs Harden” ou “Mince, Playoffs Harden” ? Playoffs P ou Pandemic P ? La montée en puissance des Mavs est incontestable, et difficile de se résoudre à parier contre un Luka Doncic au sommet de son art. Clippers 2, Mavericks 4.

Alex T

La série qu’on va sans doute le plus savourer dans ce premier tour. Encore un Clippers – Mavs, avec deux équipes qui ne peuvent pas vraiment perdre par rapport à l’avancée de leurs projets respectifs. Un énième choke des Voiliers… ou Luka et Kyrie sortis dès le premier tour ? On va tirer la gueule d’un côté ou de l’autre. Les Clippers ne sont pas au mieux en ce moment et ils ne sont même pas sûrs d’avoir Kawhi Leonard en forme sur la première moitié de la série. Face à une équipe en pleine confiance et bouillante, cela s’annonce trop compliqué. James Harden est dans le dur, Paul George va sans doute sauver les meubles à coup de scoring mais je vois Dallas remporter la série avec sérieux sur les épaules d’un Lulu qui retrouve l’un de ses adversaires préférés. Clippers 2, Mavericks 4.

Clément

Nouvelle opposition entre les Clips et les Mavs, deux franchises qui se retrouvent régulièrement au printemps, et cette année pourrait bien être l’année de l’univers impitoyable de Dallas, sous les épaules de Luka Doncic, toujours aussi monstrueux, et Kyrie Irving qui s’est bien acclimaté au Texas. L’effectif est complet et bien construit avec des joueurs de devoir, et ça devrait les conduire au round suivant face à des Angelinos qui flippent encore de ne pas avoir droit au bonheur et voir le genou de Kawhi se dérober au moment le plus important. Alors certes, Paul George et Russell Westbrook sont toujours en place, mais sans un franchise player à 100% c’est toutes les ambitions de l’équipe qui en prennent un coup. Malheureusement, je vois aussi les vieux démons rattraper les Voiliers qui vont s’arrêter là où ils se sont souvent arrêtés auparavant. Clippers 3, Mavericks 4.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Clippers – Mavericks, dimanche 21 avril à 21h30

Clippers – Mavericks, dimanche 21 avril à 21h30 Game 2 : Clippers – Mavericks, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 4h

Clippers – Mavericks, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 4h Game 3 : Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril à 2h

Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril à 2h Game 4 : Mavericks – Clippers, dimanche 28 avril à 21h30

Mavericks – Clippers, dimanche 28 avril à 21h30 Game 5* : Clippers – Mavericks, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai

Clippers – Mavericks, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai Game 6* : Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai

Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai Game 7* : Clippers – Mavericks, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai

