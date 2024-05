Incroyable série qui s’annonce à l’Ouest entre le Thunder et les Mavericks. Au moins trois joueurs exceptionnels sur le parquet, un coach de l’année, deux Top 3 MVP, et donc l’assurance d’une série qui va envoyer de l’énorme pâté. Qui va l’emporter ? Chacun son avis, et on vous donne le nôtre !

Giovanni

J’avais des doutes sur la capacité du Thunder a passer en “mode Playoffs”, et force est de constater sur le premier tour que le Playoffs mode d’OKC est encore plus fort que ce qu’on avait vu jusque-là… L’adversité n’était peut-être pas la plus solide qui soit, mais là où les joueurs de Mark Daigneault m’ont rassuré c’est en défense, avec une série é-touf-fante à souhait. Luguentz Dort a pris Brandon Ingram à la gorge et ne l’a lâché qu’hier midi, tout le monde a step-up encore un peu plus et c’est ce niveau défensif notamment qui fait pencher ma balance en faveur du Thunder sur cette match-up face à Dallas. De plus, pour moi la série partira pour l’équipe qui possède le meilleur joueur et ce meilleur joueur se nomme Shai Gilgeous-Alexander. Défense énorme qui peut faire suffoquer Dallas, domination à l’intérieur de Chet Holmgren face à Daniel Pas Fort et Blake Lively, masterclass de Shai Gilgeous-Alexander contre les deux arrières 2K des Mavs, OKC va faire valoir sa première place de la saison à l’Ouest et la chance d’avoir un grand coach, Thunder 4, Mavericks 2.

Nico M

J’avais, comme beaucoup, anticipé cette matchup au moment du Bracket Contest, et j’avais misé sur les Mavericks. Vu le premier tour de patron d’OKC, je ne peux pas dire que je suis 100% serein mais les Mavericks m’ont montré assez de choses face aux Clippers pour ne pas changer d’avis. Ils ont montré que leur progression défensive en saison régulière était réelle. Ils ont montré qu’ils avaient la dureté et le sens du combat pour aller loin. Et puis ils n’ont pas seulement un génie, mais deux, avec Luka Doncic et Kyrie Irving. Si ces deux-là vont certes transpirer contre Lu Dort, Jalen Williams et SGA, Dallas est suffisamment solide collectivement pour ne pas dépendre entièrement de son duo magique. Possédant l’avantage à l’expérience, les Mavs vont passer lors d’un Game 7 irrespirable à Oklahoma City. Kyrie, le side-step pour climatiser la salle, tu connais. Thunder 3, Mavericks 4.

Nico V

Attention, cette série risque d’être exceptionnelle sur le plan offensif. Deux candidats au trophée de MVP se rencontrent, et le gagnant sera normalement annoncé durant la série. De quoi réveiller les instincts bestiaux de Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, s’ils ne sont pas élus. Je pense néanmoins que cette série se gagnera du côté des coéquipiers des deux monstres. Luguentz Dort est à ce titre une clé majeure, en fonction de sa capacité de défense. S’il prive les Mavericks d’une option offensive, ça risque d’être bien relou pour Dallas. N’oublions pas Kyrie Irving, revenu au top pour les Playoffs et actuellement en mode Uncle Drew. L’expérience fera la différence, selon moi. Si les texans négocient un avantage au début de la série, ça va paniquer en face. Thunder 2, Mavericks 4.

Robin

Au premier tour, l’équipe d’Oklahoma City a montré un bien meilleur visage que ses futurs adversaires. Confiance, sérénité et Jalen Williams pour finir les quatrième quarts-temps, ce jeune effectif a prouvé que son inéxpérience relative (argument que je n’aime pas personnellement) ne tenait pas le regard face à son talent ; ce dernier prime et de loin. Mais pourtant, je n’arrive pas à m’enlever de la tête que les Dallas Mavericks se sont imposés dans une série relevée alors que Luka Doncic n’avait jamais été aussi moyen en Playoffs. Après quelques jours de repos, le Slovène pourrait bien être remis de sa maladie et retrouver ses standards aux côtés d’un Kyrie Irving exceptionnel. De plus, même si Chet Holmgren est un rookie hors du commun, se retrouver seul dans la raquette toute une série à devoir résister aux coups de butoir de Daniel Gafford et Dereck Lively pourrait s’avérer harassant. Le Thunder va se battre, souvent dominer, mais céder. Thunder 2, Mavericks 4.

Céleste

Cette équipe du Thunder a pour moi ce qu’il faut pour passer un tour supplémentaire de Playoffs avant que le manque d’expérience ne commence à trop se faire ressentir. Ce qui me fait les voir s’imposer dans cette série ? L’avantage du terrain et la défense plus en place d’Oklahoma, notamment via toute la came qu’elle possède pour venir emmerder le backcourt des Mavericks (Shai, Lu Dort et même Jalen Williams) sans parler du second rideau Holmgren qui va être un élément pénible de plus à passer. Ce qui positionne pour moi le Thunder à une place idéale pour venir enquiquiner ces Mavericks, c’est tout le repos supplémentaire obtenu. Les Mavs ont laissé deux matchs aux Clippers tandis que le Thunder n’a pas traîné et a sweepé les Pelicans, leur offrant une semaine complète de break, c’est loin d’être négligeable. Dans ce genre de série, je m’attends tout de même à commencer à entrevoir quelques défauts majeurs chez ce Thunder, surtout niveau spacing, faisant remarquer qu’ils sont probablement à un trade ou deux d’être de vrais contenders sérieux, mais je ne serais pas surpris non plus de voir une série où Shai explique calmement au backcourt de Dallas que ça sera lui le meilleur joueur sur les sept matchs, et le scoreur le plus efficace, à coups de performances à 35 points. Thunder 4, Mavericks 3.

Julien

J’avais anticipé la série dans mon bracket, mais pas forcément les dynamiques. La défense impressionnante du Thunder – et ce diable de Lu Dort – n’est surtout pas à sous-estimer, les Pélicans n’ayant pas dépassé les 92 points pendant la série. Les rookies assurent, la balle tourne bien, et la match-up me laisse plutôt optimiste. En face, j’ai trouvé Doncic un poil moins impactant que prévu – et c’est dire vu son niveau – et Kyrie Irving plus susceptible de se transformer en tueur. Je serais très étonné si la série se règle en moins de 6 ou 7 matchs. Mais j’ai plus confiance en Mark Daigneault pour s’ajuster en cours de route que Jason Kidd, tandis que les gros gros trous d’air de Dallas aux Games 1 et 4 sont inquiétants pour ne pas dire plus. Être mené de plus d’une vingtaine de points à plusieurs reprises, ça pardonne rarement. Dallas en vole 1 au talent de ses futurs Hall of Famers à OKC, le Thunder répond avec un win à l’extérieur sur un SGA game. À 2-2, si OKC met sous pression la paire Gafford – PJ Washington, je pense qu’ils ont les armes pour l’emporter. Alors on part sur Thunder 4, Mavericks 3.

Alex T

Grosse série en perspective ici et je ne serais pas surpris que ça finisse en sept matchs. La jeunesse du Thunder régale mais la voilà face à un adversaire à la fois très talentueux et plus expérimenté sur le papier. OKC compte néanmoins des armes bien utiles pour contrer les points forts de Dallas. La défense extérieure a fait merveille au premier tour contre NOLA et il faudra faire aussi bien pour bloquer Luka Doncic et Kyrie Irving. Luguentz Dort aura un rôle capital à jouer pour OKC. Le duel Gafford – Holmgren dans la raquette sera intéressant à suivre dans des styles bien différents. Lulu Magic et Shai Gilgeous-Alexander, deux candidats au MVP face à face, c’est tout ce qu’on aime pour ces Playoffs 2024. Pour ce qui s’agit de mon prono, je mets une petite pièce sur Dallas, que je vois plus tueur en cas de série très accrochée. Thunder 3, Mavericks 4.

Clément

Normalement, personne ne devrait se faire avoir une deuxième fois par le prétendu manque d’expérience du Thunder. J’avais mis les Mavs dans mon bracket mais je suis une girouette donc je change mon fusil d’épaule. Les coéquipiers de SGA sont beaucoup trop souverains et ont les dents qui rayent le parquet. Je vois le Thunder passer face à Dallas qui va arracher des matchs au talent mais les Mavs ne rassurent pas assez malgré Luka et Kyrie. Le collectif d’OKC va surpasser les individualités texanes. Venez me chercher maintenant. Thunder 4, Mavericks 2.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE