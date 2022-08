Plus que quelques jours avant le début de l’EuroBasket 2022, et avant de plonger pour de bon dans quinze jours de basket FIBA, il nous paraissait utile de vous rappeler quelques informations… utiles. Non les matchs ne sont pas à 2h du matin, non ils ne sont pas sur le NBA League Pass et non, il n’y a pas Stephen Curry ni LeBron James. Quelles équipes, quand, où ? On vous explique tout. Comment on passe les poules et comment on devient champion d’Europe ? On vous explique TOUT.

Quand ?

On commence tranquillement, y’a rien de plus simple. Du 1er au 18 septembre inclus, avec des respirations prévues les 9, 12, 15 et 17, dates choisies par la FIBA pour vous permettre d’avoir un semblant de vie sociale (pour dormir).

Les phases de poules débutent ce jeudi 1er septembre et se terminent le 8, ouais c’est très dense avec cinq matchs à jouer en huit jours. Les huitièmes de finale auront lieu le samedi 10 et le dimanche 11, les quarts se joueront les 13 et 14 septembre, les demis le 16, et le feu d’artifice se tiendra donc le 18 avec la petite finale et le match pour le titre.

Où ?

Cet EuroBasket 2022 va nous faire voyager. Quatre groupes et quatre lieux choisis par la FIBA.

Le Groupe A se jouera en Géorgie, à la Tbilisi Arena.

Le groupe B (celui de la France) se tiendra à Cologne en Allemagne.

Le Groupe C verra Giannis Antetokounmpo froisser des humains du côté de Prague en République Tchèque.

Le Groupe D accueillera notamment Nikola Jokic en Italie, non loin de Milan.

Une fois les poules terminées, tout le monde se retrouvera à Berlin pour la phase finale.

Qui ?

24 nations, réparties en 4 poules de 6 équipes. Chacun joue contre tout le monde dans son groupe (soit 5 matchs), et les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Zou, coup d’œil sur les groupes, et on vous explique la suite dans la foulée.

Groupe A : Espagne, Turquie, Montenegro, Belgique, Géorgie, Bulgarie

Espagne, Turquie, Montenegro, Belgique, Géorgie, Bulgarie Groupe B : Slovénie, France, Lituanie, Bosnie, Allemagne, Hongrie

Slovénie, France, Lituanie, Bosnie, Allemagne, Hongrie Groupe C : Grèce, Croatie, Italie, Estonie, Ukraine, Grande-Bretagne

Grèce, Croatie, Italie, Estonie, Ukraine, Grande-Bretagne Groupe D : Serbie, Pologne, République Tchèque, Finlande, Pays-Bas, Israël

Sortir des poules c’est bien, mais ensuite c’est quoi les bails ?

Infographie ci-dessous, explications à la clé :

Pour la faire en plus clair ? Le Groupe A croise avec le Groupe B (premier contre quatrième, deuxième contre troisième, troisième contre deuxième et quatrième contre premier), et le Groupe C avec le Groupe D. Pour le reste difficile de faire plus explicite, ça reste des chiffres et des lettres mais avec Nikola Jokic à la place de Bertrand Renard.

Et les matchs, on les regarde où ?

Comme on est beaucoup trop vifs on vous a fait un gros programme TV juste ici pour la première semaine, mais pour résumer sachez qu’il vaut mieux avoir un abonnement Canal pour profiter au max de cet Euro. Autre technique de loubard mais pas gratuite non plus : le FIBA Pass, en sachant pour finir que si les Bleus avancent dans la compétition c’est sur France TV et… M6 qu’on pourrait retrouver Boris Viaud, Evan Fournirel et Rudy Bobert.

Notons pour finir que cet EuroBasket 2022 ne qualifiera personne pour la prochaine Coupe du Monde et encore moins pour les Jeux Olympiques de 2024. La carotte c’est un titre de champion d’Europe, sacrée carotte tout de même, et tout ce beau monde se retrouvera donc dès jeudi pour un énorme combat. Vous serez là ? Nous on le sera.