L’EuroBasket 2022 démarre ce jeudi 1er septembre, avec un paquet de pays qui vont s’affronter pour notre plus grand plaisir. Mais comment regarder ces matchs en direct ? Et qui a récupéré les droits TV ? Entre le programme téloche de l’Équipe de France et celui des autres grands pays, voici le menu pour les 7 premiers jours de la compétition européenne à venir.

Avant toute chose, il faut savoir que les droits TV de cet EuroBasket 2022 sont détenus par Canal+.

Donc si vous avez prévu de mater l’EDF sur son premier tour de poules, il faudra un abonnement chez les copains cryptés ou bien soudoyer un pote afin d’avoir ses codes de connexion. Pourquoi ce n’est pas sur beIN Sport ? Et bien tout simplement car cette dernière a les droits du Mondial 2023, qui aura donc lieu… dans 1 an.

La seule véritable bataille, ensuite, sera de savoir si les matchs sont sur Canal+ Sport ou s’ils seront sur Canal+ Sport 360, nouveau canal lancé par la chaîne récemment. Normalement, on devrait laisser la place à la petite dernière, qui fera ses preuves notamment avec cette compétition.

Ci-dessous, vous avez donc le programme de la première semaine de compétition, allant du jeudi 1er septembre au jeudi 8 septembre.

La semaine prochaine, on reviendra avec la suite de la prog, comme il se doit !

# JEUDI 1ER SEPTEMBRE

17h15 : Slovénie – Lituanie (Canal+ Sport 360)

: Slovénie – Lituanie (Canal+ Sport 360) 20h30 : France – Allemagne (Canal+ Sport 360)

# VENDREDI 2 SEPTEMBRE

17h00 : Croatie – Grèce (Canal+ Sport 360)

: Croatie – Grèce (Canal+ Sport 360) 20h00 : Italie – Estonie (Canal+ Sport 360)

# SAMEDI 3 SEPTEMBRE

17h45 : France – Lituanie (Canal+ Sport 360)

: France – Lituanie (Canal+ Sport 360) 21h00 : Grèce – Italie (Canal+ Sport 360)

# DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

14h30 : Lituanie – Allemagne (Canal+ Sport)

: Lituanie – Allemagne (Canal+ Sport) 20h30 : France – Hongrie (Canal+ Sport)

# LUNDI 5 SEPTEMBRE

17h00 : Grande-Bretagne – Grèce (Canal+ Sport 360)

: Grande-Bretagne – Grèce (Canal+ Sport 360) 21h00 : Serbie – Finlande (Canal+ Sport 360)

# MARDI 6 SEPTEMBRE

14h30 : France – Bosnie-Herzégovine (Canal+ Sport 360)

: France – Bosnie-Herzégovine (Canal+ Sport 360) 20h30 : Allemagne – Slovénie (Canal+ Sport 360)

# MERCREDI 7 SEPTEMBRE

13h30 : Turquie – Espagne (Canal+ Sport 360)

: Turquie – Espagne (Canal+ Sport 360) 17h15 : France – Slovénie (Canal+ Sport 360)

: France – Slovénie (Canal+ Sport 360) 20h30 : Hongrie – Allemagne (Canal+ Sport 360)

# JEUDI 8 SEPTEMBRE