L’EuroBasket 2022 débute le jeudi 1er septembre, et parmi les 24 nations qualifiées l’Équipe de France sera évidemment à suivre avec une attention toute particulière. En attendant la preview complète et au fil des profils de joueurs envoyés chaque jour sur le site, place ce matin à un zoom complet sur le programme des Bleus au premier tour, et sur les adversaires potentiels de la troupe de Vincent Collet à partir des huitièmes.

Premier tour (tous les matchs se déroulent à Cologne)

Jeudi 1er septembre (20h30) : France – Allemagne (présentation de l’équipe d’Allemagne juste ici)

Samedi 3 septembre (17h45) : France – Lituanie (présentation de l’équipe de Lituanie juste ici)

Dimanche 4 septembre (20h30) : France – Hongrie (présentation de ce beau pays juste ici)

Mardi 6 septembre (14h30) : France – Bosnie (récap du France – Bosnie de samedi soir juste ici)

Mercredi 7 septembre (17h15) : France – Slovénie (présentation de l’équipe de Slovénie juste ici)

Un premier tour disputé en Allemagne, à Cologne, et qui commencera donc par une rencontre piège face au pays hôte, qui nous avait d’ailleurs – souvenez-vous – bouté hors de l’Euro 2017 dès les huitièmes. La Slovénie fait peur, les Lituaniens restent une nation des plus dangereuses et expérimentées, la Bosnie a une grosse équipe cette année et nous a botté l’arrière-train pas plus tard que samedi dernier, et la Hongrie devrait servir de chair à saucisse à tout ce beau monde. Bonus track ? Tous les matchs de l’EDF seront dispos à condition d’avoir un abonnement Canal.

La présentation complète du Groupe B c’est juste ici

Huitièmes de finale

Quoiqu’il arrive, si huitième de finale il y a pour les Bleus, et ça vaudrait mieux mon pote, ce match se disputera le samedi 10 septembre. Take note. L’opposition des Bleus ? Il faudra aller chercher du côté des équipes du Groupe A (qu’on vous présente en détail ici). En gros ? Éviter la troisième et la quatrième place du groupe car il pourrait nous envoyer dans un coupe-gorge de type Turquie ou… Espagne dès les huitièmes. Plus logiquement et en cas de première ou deuxième place pour les Bleus ? Le Montenegro, la Belgique ou la Géorgie au programme en sortie de poule, et avouez que ça aurait un peu plus de gueule et que ça nécessiterait probablement moins de changements de slip dès les huitièmes.

La suite de la compétition, si vous êtes sages

Première chose à savoir, le quart de finale potentiel des Bleus se jouera le mardi 13 ou le mercredi 14. Si les Français terminent deuxièmes ou quatrièmes de leur groupe ? Mercredi. Premiers ou troisièmes ? Vous avez compris tout seuls. En cas de première place, Italie ou Croatie semblent être des adversaires logiques. Si les Bleus finissent deuxièmes ? Ça se corse, avec un choc potentiel face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo. Troisièmes ? Hum, les Serbes dans la lunette, alors que si l’EDF termine quatrième c’est davantage le huitième de finale qui sera bouillant vous l’avez compris, avec un quart plus « abordable » derrière si ça passe.

Les deux au fond de la salle là, c’est bon pour vous ? Ok, alors interro demain même heure et on verra si vous avez bien fait de geeker sur le téléphone pendant qu’on parlait. Pour info on revient vite avec des infos télé, des infos roster, des infos calendriers et surtout une belle liste de courses pour ne manquer de rien pendant quinze jours. Ça va être chan-mé.