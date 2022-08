Ding-dong, il est l’heure de plonger sans masque ni tuba dans la grande piscine de l’EuroBasket 2022, et aujourd’hui on vous présente une équipe bourrée de talent et de génie aka la Slovénie. Performants lors des J.O et invaincus en préparation, nos amis Slovènes pourraient de nouveau faire grand bruit durant l’Euro. En même temps, quand ton meilleur joueur est un gamin de 23 ans qui fout le bordel en NBA chaque soir, difficile de passer inaperçu. Parmi les prétendants à la victoire finale, la Slovénie compte bien surfer sur la dynamique du moment pour tirer son épingle du jeu dans la compétition. Eh ouais, les Slovènes visent tout simplement la première place, et c’est Luka Doncic himself qui le dit.

Le background international

Bon, déjà et avant toute chose, posons les bases : les mecs sont les champions en titre. C’est bon pour vous ? Et oui, ils sont ici, les derniers vainqueurs d’un EuroBasket. Souvenez-vous, c’était en 2017 : menée par un Goran Dragic élu MVP du tournoi, la Slovénie avait surpris tout le monde et réalisé un upset monumental en s’adjugeant le premier titre majeur de son histoire. D’ailleurs, cet exploit à lui seul ou presque a contribué à placer « La Petite Europe » sur la carte du basket international. Ben ouais, parce qu’avant ça, c’était carrément le néant niveau palmarès. Heureusement de l’eau a coulé sous les ponts depuis et la Slovénie dispose désormais d’une génération bourrée de talent. Pour preuve, ces saligauds étaient à une paluche près de sortir nos Bleus lors des demi-finales des derniers Jeux Olympiques. Se faire éliminer dans les dernières secondes sur un contre venu de l’espace, ça doit la foutre sacrément mal. Il ne fait donc aucun doute que ces Slovènes sont revanchards et vont donc débarquer à l’Euro le couteau entre les dents.

Le roster 2022 (huit joueurs doivent sauter, les mecs sont indécis)

Jaka Blazic

Sasa Ciani

Vlatko Cancar

Jakob Cebasek

Ziga Dimec

Luka Doncic

Goran Dragic

Zoran Dragic

Gregor Glas

Gregor Hrovat

Robert Jurkovic

Jurij Macura

Edo Muric

Aleksej Nikolic

Bine Prepelic

Klemen Prepelic

Luka Rupnik

Ziga Samar

Luka Scuka

Mike Tobey

Allez, maintenant qu’on est enfin venu à bout de cette listic, penchons-nous sur les copains slovènes, et y’a du monde aux Balkans au balcon. Le crack Doncic est évidemment présent, avec les deux autres NBAers de cette liste, Vlatko Cancar et Goran Dragic, ce dernier ayant confirmé sa présence pour la compétition. Son frangin Zoran est également là, en bon habitué de la sélection, tout comme Edo Muric et Jaka Blazic, qui ont eux aussi roulé leur bosse avec la Slovénie.

En zieutant la liste de plus près, vous apercevrez qu’un certain Klemen Prepelic est finalement redescendu de la planche contre laquelle Nico Batum l’avait scotché lors des J.O. Tiens d’ailleurs, lui aussi semble avoir ramené un homonyme dans les valises, puisque Bine Prepelic sera du voyage, même si on ne sait pas du tout qui c’est mais qu’on a envie de le surnommer Bibine. Enfin, si vous avez eu la patience de lire l’entièreté de cette liste – ce dont on ne doute pas – vous aurez probablement remarqué que le dernier bonhomme de ce listing n’a pas un blase qui compte triple au Scrabble. Eh oui, ce beau bébé de Mike Tobey (2m13, 115kg) est né dans le New Jersey mais joue désormais pour la sélection slovène. D’ailleurs, le mec a déclaré il y a quelques mois ne pas être capable de placer le pays sur une carte, au contraire de Joel Embiid qui sait très bien où se trouve le Parc des Princes mais stop, on s’évade un peu.

Plus sérieusement, au niveau du groupe définitif, on aimerait beaucoup vous en dire plus… mais difficile de déterminer avec précision qui s’envolera pour le prochain EuroBasket. Sauf coup de tonnerre, tous les joueurs cités précédemment devraient être de la partie, sauf peut-être ce pauvre Bibine qu’on… ne connaît toujours pas beaucoup.

🇫🇷💥 « NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM… DEHORS, DEHOOOORS ! » Le 5 août, c’est jour de fête nationale depuis le contre victorieux de Batman en 1/2 des JO face à la Slovénie À savourer avec les envolées lyriques de @TrashTalk_fr et @ABallNeverLies pic.twitter.com/PvRxlcS8W4 — NBA Legendary (@NBA_Legendary) August 5, 2022

Le joueur à suivre

Désolé d’avance hein, on ne va pas faire dans l’originalité mais comment citer quelqu’un d’autre que Luka Doncic. À 23 ans, le bonhomme a encore une fois l’occasion de prouver qu’il est un des meilleurs – si ce n’est le meilleur – joueur européen au monde, en tout cas dans les règles FIBA. En 2017 ? Luka est un jeune prodige dont on attend au mieux qu’il aide la Slovénie de Goran Dragic à décrocher ne serait-ce qu’une petite médaille. Cinq ans plus, tard Luka Magic reste un jeune joueur, mais porte désormais sur ses épaules les espoirs de back-to-back d’une nation entière. Imaginez seulement le délire si le gamin parvient à porter les Slovènes sur la plus haute marche du podium, ce serait historique. Allez, assez fait l’éloge de Lulu, voici pêle-mêle quelques uns des autres joueurs à suivre : Goran Dragic pour une dernière danse avec la Slovénie, Klemen Prepelic qui reste malgré tout un joueur talentueux offensivement ou encore Mike Tobey, devenu incontournable par son toucher, ses skills en géo et son intelligence de jeu dans la raquette slovène.

Comment dit-on « peur de personne » en Slovène ?

Soyons clairs tout de suite : la Slovénie ne doit avoir peur de personne. Si les Slovènes n’ont probablement pas le meilleur effectif « sur le papier », les partenaires de Lulu Donch’ ont en tout cas ce qu’il faut pour venir embêter n’importe quelle équipe. Placés dans la poule B en compagnie de l’Allemagne, pays hôte, la France, la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie et la Lituanie, les hommes d’Aleksander Sekulic se doivent d’être ambitieux. Attention, le groupe n’est pas facile, loin de là puisqu’il ressemble même au plus costaud de cet EuroBasket, mais la Slovénie a sur le papier les armes nécessaires pour en venir à bout. Mieux encore, Luka et ses potes vont probablement batailler pour terminer en tête. Plutôt pas mal, d’autant plus quand on connaît les potentiels adversaires en cas de huitièmes de finale, parmi lesquels l’Espagne et la Turquie se dégagent comme favoris. Formidable machine offensive (meilleure attaque des derniers J.O) et adepte du jeu rapide, la Slovénie peut compter sur plusieurs atouts pour performer dans le tournoi. Le plus évident d’abord, Luka Doncic, qui aura pour mission de faire step up ses partenaires le plus fort possible, mais également une paire Cancar/Tobey précieuse par sa capacité à s’écarter et prendre des rebonds. Enfin et c’est sans doute un autre point crucial, si les Slovènes sont bouillants offensivement, il va quand même falloir être sérieux de l’autre côté du parquet pour espérer briller.

Le programme

1 septembre (16h15) : Slovénie – Lituanie

3 septembre (20h30) : Hongrie – Slovénie

4 septembre (17h45) : Slovénie – Bosnie-Herzégovine

6 septembre (20h30) : Allemagne – Slovénie

7 septembre (17h15) : France – Slovénie

Champions en titre, les Slovènes auront fort à faire s’ils veulent conserver leur titre. Dans un groupe relevé, il va falloir jouer son meilleur basket pour espérer réussir le back-to-back. Allez, comme impossible ne rime visiblement pas avec Slovénie, ni avec Luka Doncic d’ailleurs, pourquoi ne pas se prendre à rêver d’un nouveau sacre ?

Source : FIBA