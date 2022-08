Jusqu’ici, les hommes de Vincent Collet n’avaient pas encore connu la défaite sur ce mois d’août. Quatre victoires en quatre matchs de prépa, et un succès de 35 pions contre la République Tchèque en milieu de semaine dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde, bref le bilan comptable était bon malgré pas mal d’irrégularité dans les performances. Mais cette irrégularité, elle a cette fois-ci été fatale aux Bleus, défaits ce samedi 96-90 par la Bosnie-Herzégovine après un combat de… 50 minutes.

Dans une ambiance surchauffée, l’Équipe de France fait sa spéciale : un début de match éclaté, où turnovers et maladresse plombent la bande à Evan Fournier. Pas moins de huit pertes de balle en un quart-temps, 1/7 à 3-points, des rebonds offensifs offerts à l’adversaire et une intensité à des années-lumière de celle de la Bosnie, dans l’obligation de gagner pour espérer rester en vie dans cette phase de qualif’ pour le Mondial 2023. Bonjour le mix dégueulasse. Au tableau d’affichage, l’écart grimpe jusqu’à… 24-6 en faveur des Bosniens, guidés par un Jusuf Nurkic en mission, un John Roberson à la main chaude et un Dzanan Musa bien décidé à faire passer une mauvaise soirée à nos Bleus.

La suite ? Des montagnes russes. Dans le deuxième quart-temps, l’EDF remet l’église au milieu du village, posant plus le jeu pendant que la Bosnie connaît un gros trou d’air en attaque. Entre stops défensifs, paniers en transition et adresse retrouvée, les Bleus infligent un 32-10 en dix minutes sous l’impulsion notamment d’un Vavane qui trouve son rythme offensif, d’un Guerschon Yabusele bien actif et d’un Terry Tarpey encore une fois précieux en sortie de banc. On se dit alors que le plus dur est passé et que la France n’a plus qu’à dérouler comme elle a pu le faire lors de ses précédentes sorties.

Oui mais non.

Le troisième quart ressemble malheureusement au premier, avec des Bleus qui jouent à l’envers pendant que les Bosniens commencent vraiment à croire en leur bonne étoile. Offensivement ça galère sévère dans le camp bleu-blanc-rouge, mentalement on a l’impression que ça lâche, et ça offre des cadeaux à l’adversaire comme si on était le 25 décembre. 21-5 pour la Bosnie lors des dix minutes après la pause dont un terrible… 20-0, on cligne des yeux plusieurs fois mais c’est bien réel. Et ce qui est réel aussi, c’est l’énorme poster de Jusuf Nurkic sur Vincent Poirier au début du quatrième quart-temps, tu parles d’un symbole…

[📺LIVE] 🏀 Qualification CDM FIBA 2023

😳😳😳 Jusuf Nurkic sur Vincent Poirier… pic.twitter.com/0cBk0BAfJQ — NBAextra (@NBAextra) August 27, 2022

Le Mirza Delibasic Hall est en feu, et Nurkic sur un nuage. Le pivot des Blazers – en sang dès les premières secondes du match après un contact avec Rudy Gobert – n’hésite pas taffer Gobzilla au poste tout en montrant à tout le monde qu’il est trop petit pour défendre sur lui. On se dit alors que cette soirée appartient à la Bosnie. Mais la France parvient tout de même à trouver des ressources pour grignoter peu à peu son retard derrière un Fournier qui préchauffe sérieusement. De -6 à deux minutes de la fin, le score passe à -2 après plusieurs passages d’Evan sur la ligne des lancers-francs. Et dans les dernières secondes du match, il s’est passé ça.

Comment on dit « clim » en bosnien ? Yabusele à l’interception, Evan pour le gros tomar de l’égalisation, allez vas-y ça part en overtime. Enfin le bon moment pour les Bleus d’appuyer définitivement sur l’accélérateur.

En tout cas c’est ce qu’on croit.

Le début de la prolongation appartient à la Bosnie, qui prend jusqu’à cinq points d’avance après un nouvel enchaînement de turnovers côté français. Il faut la contribution de ce bon vieux Guerschon pour aider les Bleus à sortir la tête de l’eau et forcer une deuxième prolong, perdant Rudy Gobert pour cinq fautes au passage. Nurkic étant également out pour une raison similaire, la seconde overtime se joue sans les deux pivots NBA sur le terrain. Et dans cette dernière, c’est l’EDF qui va finir par craquer dans le chaudron de Sarajevo. Le coup de grâce ? Il est signé Aleksandar Lazic, complètement ouvert dans le corner pour inscrire le 3-points qui tue sur un caviar de Musa. 96-90 pour la Bosnie, et deuxième défaite des Bleus dans ces qualifs après celle contre le Monténégro début juillet. Résultat, la France lâche la première place de son groupe à la Lituanie, et offre par la même occasion une sacrée dose de confiance à l’équipe de Nurkic qui retrouvera les Bleus à l’EuroBasket, le 6 septembre prochain. Un poil inquiétant tout ça…

Dans son dernier match avant le début de l’EuroBasket 2022, l’Équipe de France voulait réaliser une prestation complète du côté de Sarajevo, non seulement parce que le match comptait pour les qualifs du Mondial 2023 mais aussi pour arriver en Allemagne avec le maximum de certitudes. On peut dire que c’est raté. Espérons désormais que cette défaite surprise – la première de l’histoire contre la Bosnie – permette aux Bleus de se remettre la tête à l’endroit avant le début des choses très sérieuses le 1er septembre.