Les dés sont jetés, Melo et Penny ont tiré : pour leur sixième participation aux Jeux Olympiques, les féminines de l’Equipe de France feront face aux équipes nationales du Canada, du Nigeria et de l’Australie dans le groupe B.

Voici donc les dates des matchs de l’Equipe de France qu’elles joueront au stade Pierre Mauroy à Lille :

Canada vs France le 29 juillet

France vs Nigeria le 2 août

Australie vs France le 4 août

Un groupe abordable sans être trop facile pour les Françaises, qui évitent en tout cas el famoso groupe de la mort. En effet, c’est la pauvre équipe du Japon qui jouera l’Allemagne, les Etats-Unis et la Belgique dans le groupe C, et c’était littéralement impossible de faire pire. Les Françaises se frotteront tout de même aux jumelles Plouffe de la très compétitive équipe du Canada, au Nigeria qui sort de quatre titres consécutifs à l’AfroBasket féminin et à l’Australie qui devrait représenter le match le moins difficile de cette phase de groupes.

Rappel : les deux premières équipes de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes seront qualifiées pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques, et le bracket sera déterminé par un nouveau tirage au sort. Y’a plus qu’à !