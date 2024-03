Au programme ce soir, tirage au sort des groupes aux Jeux Olympiques ! Les Bleues vont enfin savoir quelles équipes elles s’apprêtent à ratatiner en phase de groupes, une fois que leur groupe aura été tiré par Penny Taylor. En attendant, nous on se met en situation, et on examine les différents scénarii qui pourraient nous tomber sur la tête dans la soirée.

On va enfin savoir qui affrontera qui lors des phases de groupes des épreuves de basketball 5×5 aux Jeux Olympiques de Paris. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas comment marche tout ce bazar (croyez nous, vous n’êtes certainement pas les seuls), on détaille tout ça ici. Spécificité du règlement féminin à retenir : en tant que pays hôte, nos Bleues ont une chance sur deux de tomber sur les Ricaines, tenantes du titre, dès les groupes.

Pour le reste, voici les chapeaux :

Le meilleur scénario possible :

La chance a tourné pour les Bleues, tombées dans un chapeau qui leur laissait encore la possibilité de jouer toutes les grosses têtes d’affiche dès les groupes, et ce malgré un Tournoi Qualificatif Olympique à Xi’an où elles ont complètement fracassé leurs adversaires sous sept heures de décalage horaire (trois matchs remportés avec un écart moyen de 45 points – oui oui, c’est une vraie stat – et Gabby Williams élue MVP). Au tirage au sort des groupes, elles se retrouvent donc avec l’Australie, l’Espagne et Porto-Rico dans leur groupe. Pas de petites équipes aux Jeux Olympiques donc un groupe relevé quand même, mais un tirage qui permettra aux Bleues de se mettre dans le rythme et de ne pas subir une entrée dans le tournoi trop violente.

Le pire scénario possible :

Pas de chance ! Les Françaises tombent sur les Etats-Unis, la Belgique et le Nigeria d’entrée. C’est le groupe de la mort ! Deux équipes prétendantes à l’or et une autre qui pourrait bien créer des surprises. Pas idéal pour bien se lancer dans le tournoi, la bande d’Alexia Chery va devoir être extrêmement solide pour accéder au tour suivant.

Voilà pour les spéculations mais, bien entendu, des scénarii possibles pour le tirage, il y en a bien plus que deux. En attendant on laisse notre sort entre les mains de Penny et on gardera un œil sur le tirage ce soir. Pour le fin mot de l’histoire, c’est à 19h du côté du siège de la FIBA !