Ce week-end avaient lieu les TQO (tournois de qualification olympique) féminins, quatre tournois disputés aux quatre coins du monde et qui ont donc délivré les dix derniers tickets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On débriefe !

La France (organisatrice) et les Etats-Unis (championne du monde en titre) déjà qualifiées, on se disputait donc ce week-end en Belgique, en Chine, en Hongrie et au Brésil les dix tickets restants pour Paris 2024. A cinq mois des JO, on a donc désormais tous les participants chez les femmes, alors que les TQO hommes auront lieu début juillet.

Un plateau quasi parfait chez les filles, avec onze des douze meilleures équipes au classement FIBA. Seul le Brésil ne s’est pas qualifié au profit de l’Allemagne qui va participer pour la première fois de son histoire à des JO.

Les douze équipes seront réparties dans trois poules de quatre. Les deux premières de chaque poule et les deux meilleures troisièmes accèderont aux quarts de finale et la phase à élimination directe.

Les nations qualifiées :

Etats-Unis

France

Chine

Australie

Espagne

Canada

Belgique

Japon

Serbie

Nigéria

Porto Rico

Allemagne

Get ready for the heat! 🔥

Women’s basketball at #Paris2024 is going to be next level! pic.twitter.com/UsutSBrhtG

— FIBA (@FIBA) February 12, 2024

La compétition commencera le 28 juillet et, ce week-end, on a déjà eu quelques indications sur les forces en présence. Côté Français, tout s’est bien passé puisque nos Bleues ont fini premières de leur poule, malgré un statut de sparring partner pas facile à assumer. Nos Frenchies jouaient en Chine et elles ont assuré en éclatant tout le monde, littéralement. 88-40 contre Porto Rico, 94-39 contre la Nouvelle-Zélande mais surtout un 82-50 contre la Chine, 2è nation mondiale. Gabby Williams a pris son trophée de MVP du TQO de Xi’an au passage et même s’il n’y avait pas de réel enjeu pour l’EDF, c’est bon pour le moral.

Mais la “vraie” surprise de ces TQO nous est venu tout droit d’Anvers. Accrochez-vous, la Belgique – championne d’Europe en titre et tombeuse de la France en demi – a accroché Team USA. Les Américaines qui ont une main mise sur leur sport encore plus grosse que leurs homologues masculins puisqu’elles n’ont pas perdu un match depuis… 18 ans. Breanna Stewart, Diana Taurasi et autre Sabrina Ionescu étaient là mais elles ont bien galéré face aux Belges et i aura fallu un gros quatrième quart et un game winner – contestable – de Stewart à 3 secondes de la fin pour qu’elles s’imposent 81-79.

Sacré frayeur côté américain, toujours autant de fraîcheur avec ce basket belge, et une bonne mise en bouche de ce qui nous attend à Paris. Team USA est évidemment grande favorite et les JO seront abordés de toute autre manière mais quand même… la Belgique se place en contender pour la médaille d’argent, à moins que ce ne soit la France, évidemment.

Rendez-vous du 28 juillet au 11 août à Lille puis à Paris !

BREANNA. STEWART. That’s it. That’s the tweet.#FIBAOQT pic.twitter.com/sit00zSkjx

— FIBA (@FIBA) February 8, 2024

Source texte : FIBA