Ce matin en Chine, l’Équipe de France féminine a envoyé un message. Si les Bleues sont à Xi’An principalement pour se chauffer en vue de Paris 2024, leurs adversaires n’avaient pas encore composté leur ticket olympique avant ce match. Et il faudra attendre demain.

Sur les dernières compétitions, la Chine n’avait rien à envier à la France.

Aujourd’hui 10 février 2024 ? Elles en ont pris 32 dans la carafe et doivent encore attendre un peu avant de célébrer leur qualif pour les Jeux.

On pourra dire ce qu’on veut, par exemple que ces matchs interviennent dans une période assez loufoque pour disputer un TQO, mais quand on voit par exemple la performance des Belges face à Team USA hier, plus d’excuses finalement et on va donc prendre ce succès avec une joie non dissimulée.

Les motifs de satisfaction ? Ils sont nombreux, à commencer par celui, très logique, d’avoir littéralement explosé la deuxième meilleure équipe au monde. Aujourd’hui dans le basket féminin il semblerait qu’il y’ai les États-Unis, la Chine, la Belgique et la France dans un potentiel Top 4 et, prenons-nous à rêver, on n’est peut-être pas quatrièmes.

Merci Romane Bernies ou Sarah Michel, merci Alix Duchet et Dominique Malonga, merci à une Gabby Williams qui veut en découdre et merci à Marine Johannes, mon dieu que la vie est plus facile avec notre MJ à nous. Marine Johannes qui a régalé ce matin avec des tirs dont elle a le secret, un one-leg empli d’insolence ou encore une passe dans le dos pour Bernies, bref pourquoi s’extasier devant les matchs de Wemby, Curry ou Doncic quand on a Marine sous les yeux au quotidien.

Une victoire, que dis-je une ratatouille 82-50, et un dernier match demain matin à 9h30 face à la Nouvelle-Zélande, histoire de mettre encore un peu plus de smile sur cette tournée chinoise de février. En attendant ? Guette les highlights, guette donc le match de MJ.