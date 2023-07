Devant la presse, la Fédération Française de Basketball a tenu cet après-midi un point médias pour tirer le bilan de l’EuroBasket féminin. Au menu notamment : le cas Marine Johannès, qui avait été exclue du groupe France pour avoir été aux États-Unis signer son contrat saisonnier en WNBA juste avant la préparation. Sur ce sujet, la FFBB a confirmé ne pas changer la règle, selon l’Équipe.

On attendait que la Fédération Française de Basketball s’exprime sur l’EuroBasket féminin, au terme lequel l’Équipe de France a terminé troisième. Un résultat décevant à la lecture des propos de Jean-Aimé Toupane, le coach, avant la compétition. Le technicien avait alors affirmé que tout autre résultat que le titre serait un échec. Durant la compétition, les Bleues ont du faire sans Marine Johannès, la meilleure joueuse tricolore actuelle.

La raison ? Un contrat WNBA. La demande de la joueuse, qui consistait à signer son contrat avec le New York Liberty avant de rejoindre la sélection, avait été refusée. L’enchaînement des événements – fin du championnat de France, début de la préparation – étant trop court, la joueuse avait été exclue du groupe pour avoir finalement fait le déplacement outre-Atlantique.

La FFBB a ainsi reconnu un problème de communication dans ses propos avant la compétition. La mise à l’écart de Johannès avait en effet mis en émoi une grande partie du basket français, à commencer par Tony Parker et Nicolas Batum, propriétaires de l’ASVEL Féminin, club de la joueuse.

“On a fait des erreurs des deux côtés, on aurait pu avoir une communication plus claire. Des choses auraient pu être mieux amenées. L’ampleur de cette polémique m’a choquée, mais on a pris personne par surprise, ce sont des choix et les filles ont adhéré à ce projet-là.” – Céline Dumerc, manageuse général de l’équipe, via l’Équipe.