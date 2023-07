Après une journée de repos, la Summer League reprend ce soir ! Plusieurs matchs sont prévus, à Sacramento et à Salt Lake City. On aura notamment droit à un duel entre Chet Holmgren et Kenneth Lofton Jr dans l’Utah… tandis qu’en Californie, Sidy Cissoko et les Spurs affronteront les Lakers.

# Le programme de la nuit

0h : Hornets – Warriors

1h : Thunder – Grizzlies

2h : Lakers – Spurs

3h : Jazz – Sixers

4h : Kings – Heat

# L’affiche à ne pas rater : Thunder – Grizzlies

Chet Holmgren contre Kenneth Lofton Jr. Un duel de genres dans la raquette. La licorne qu’est Chet, face au bulldozer nommé Kenneth. Les deux anciens coéquipiers en sélection nationale lors de la Coupe du Monde U19 en 2021 se retrouvent sur le terrain, avec tous deux l’envie d’en découdre. Seule différence ? KF a une saison NBA dans les pattes, avec notamment un carton énorme en fin de régulière à Memphis. Chet reprend lui le train là où il est descendu l’an passé, suite à une terrible fracture au pied l’ayant privé de toute sa saison. Le style aérien, polyvalent d’Holmgren… ou le style tout-terrain et bourrin de Kenneth Lofton ? Il faudra être debout à 1h du matin pour les voir se la donner !

# Mais aussi…