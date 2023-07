La Summer League 2023 c’est parti ! De Salt Lake City à Sacramento, dix équipes se la donneront jusqu’à jeudi pour se faire les dents avant de voyager jusqu’à Las Vegas, pour le main event du mois de juillet. On fait le point sur cette première nuit de “compétition” ?

Les scores

California Classic Summer League :

Miami Heat – Los Angeles Lakers : 107-90 (les stats ici)

– Los Angeles Lakers : 107-90 (les stats ici) San Antonio Spurs – Charlotte Hornets : 98-77 (les stats ici)

– Charlotte Hornets : 98-77 (les stats ici) Golden State Warriors – Sacramento Kings : 94-100 (les stats ici)

Salt Lake City Summer League :

Memphis Grizzlies – Philadelphia Sixers : 92-90 (les stats ici)

– Philadelphia Sixers : 92-90 (les stats ici) Oklahoma City Thunder – Utah Jazz : 95-85 (les stats ici)

Ce qu’il faut retenir

Nikola Jovic et surtout Jaime Jaquez Jr. ont fait du sale pour le Heat

Taylor Funk n’a pas spécialement enflammé la piste

Débuts intéressants de Jalen Hood-Schifino pour les Lakers mais il va falloir éviter de shooter à 3-points

Les Grizzlies se sont appuyés sur un gros (…) Kenneth Lofton Jr. pour battre les Sixers

Julian Champagnie et Dominick Barlow ont fait le taf pour les Spurs face à Charlotte

Mais les Hornets s’en foutent parce que Brandon Miller a mis quelques tirs

Chet Holmgren is back !

Jalen Williams n’a rien à faire en Summer League

Keyontae Johnson et Ochai Agbaji ont beaucoup tenté pour le Jazz mais ils ont beaucoup loupé

Gui Santos, Lester Quinones et Brandin Podziemski ont donné le temps pour les Warriors

Gabe Kalscheur et Chance Comanche ont peu joué mais leur nom mérite d’être mentionné

Mais les Kings avaient sorti leur arme fatale : Keegan Murray. Bouh les tricheurs.

Les Français de la nuit

Soirée difficile pour nos Frenchies. Ousmane Dieng a déchiré avec le Thunder (1/11 au tir), Sidy Cissoko a pu gambader un peu avec les Spurs mais na pas eu le loisir de marquer ses premiers points avec ce beau maillot, alors que Joel Ayayi a eu droit à une dizaine de minutes (2 points) en sortie de banc des Grizzlies. Peut mieux faire !

Quelques highlights

Brandon Miller IMPOSSIBLE bucket 👀

Miller finishes with 18 PTS, 5 REB, and 3 AST in the California Classic. pic.twitter.com/kymbuGPi3f

— NBA (@NBA) July 4, 2023

Tre Mann EXPLOSIVE SLAM 🤯

Salt Lake City Summer League LIVE on NBA TV.

Watch on the NBA App: https://t.co/LDfT93bQhD pic.twitter.com/dkkXeujcKE

— NBA (@NBA) July 4, 2023

Chet Holmgren block 🚫

Hunter Maldonado and-1 😤

Watch the Salt Lake City Summer League LIVE on NBA TV. pic.twitter.com/6iQBfY6x0G

— NBA (@NBA) July 4, 2023

Kenneth Lofton Jr. three for the lead!

Salt Lake City Simmer League LIVE on NBA TV. pic.twitter.com/m4mBnqLrFy

— NBA (@NBA) July 4, 2023

Jaime Jaquez Jr. give-and-go lob slam!

Watch the California Classic LIVE on ESPN2. pic.twitter.com/C5iMdYgUhA

— NBA (@NBA) July 3, 2023

Le programme de mercredi soir