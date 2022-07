Pour sa deuxième sortie en Summer League, le français Ismaël Kamagate s’est fait remarquer. Remarquer en bien, puisqu’il a été un gros rempart défensif tout en inscrivant la dizaine de points qui va bien. À l’heure où aucun contrat garanti n’est signé avec les Nuggets, voilà une performance qui pourrait valoir son pesant de cacahuètes.

C’est toujours sympathique de se lever le lundi matin. Ça l’est encore plus quand il s’agit d’un lundi du mois de juillet. Ça devient carrément fantastique quand il y avait du basket la nuit et qu’un français a fait du sale. Félicitations à vous car on est dans le troisième cas de figure. C’est en effet Ismaël Kamagate qui s’est illustré face aux Cavaliers. À la clé ? La victoire de son équipe, la première dans la compétition après une défaite contre Minnesota pour débuter. On ira pas jusqu’à dire que cela est le fait du Gaté, mais il faut quand même reconnaître qu’avec 10 points, 9 rebonds et 2 contres, son aide n’a pas été purement figurative dans cette rencontre. Pick and roll maîtrisé, nettoyage d’arceau et même distribution de crêpes bretonnes sur demande, bien sûr qu’on met en avant nos spécialités du terroir. Au delà de nous faire plaisir à nous, Kama se rassure sans doute lui même, puisque sa première sortie face aux Wolves fut plus discrète. De bonne augure pour la suite ?

Ismael Kamagate

vs ⎜ Cavaliers 10 points / 9 rebonds / 2 contres @nuggets x @iampaslong pic.twitter.com/AL1rDMmznw — NBA France (@NBAFRANCE) July 11, 2022

En tout cas pour la suite de compétition, dans un premier temps. En envoyant une ligne sympathique comme ça, le français s’assure d’être renvoyé au mastic avec un temps de jeu intéressant pour le prochain match. L’idée ? Continuer à montrer de belles choses, pendant encore une semaine. Et pourquoi pas gratter une place au camp d’entraînement des Nuggets, voir même un contrat garanti pour la saison prochaine. Bon, on est dans la prospective à fond là, mais les Nuggets auront peut-être envie à la fin de cette semaine de poursuivre un minimum le chemin avec le garçon. Dans tous les cas, la franchise de Denver garde le droit exclusif de lui signer un contrat pour les années à venir. Un retour en Europe n’est ainsi pas rédhibitoire quant aux chances du jeune homme d’accéder à la Grande Ligue.

Les images sont là, régalez vous à l’heure de la pause ! Voici aussi pourquoi la Summer League est un événement sympa : on peut y voir nos frenchies montrer aux yeux du monde qu’ils en ont dans le moteur. Ne reste plus qu’à enchaîner maintenant pour Ismaël, et on sera bien sûr devant nos télés à ce moment là.

Source : BeIN Sports