Absent toute la saison dernière à cause d’une blessure au genou, James Wiseman faisait son grand retour avec les Warriors cette nuit. Le numéro 2 de la Draft 2020 ne s’est pas raté, avec un match propre dans lequel il a montré un aperçu de tout ce qu’il peut apporter sur les parquets. Une belle première, qu’il faudra confirmer dans les prochains matchs mais surtout la saison prochaine.

Après des mois de remise sur pied à cause d’un ménisque déchiré qui l’a empêché de jouer cette saison en NBA, James Wiseman était enfin de retour cette nuit ! Avec seulement 39 matchs NBA joués depuis sa Draft en 2020, il y avait de quoi s’inquiéter pour un joueur malgré son potentiel énorme. Annoncé pour cette édition de la Summer League de Las Vegas, le retour du jeune Warrior était donc très attendu. Résultat ? la mission a été plutôt réussie, avec un premier match assez complet contre les Spurs au cours duquel il s’est montré efficace dans le temps de jeu qui lui a été offert : en 19 minutes sur le terrain, le pivot a envoyé 11 points (à 5/7 au shoot), 2 rebonds et 2 contres. Une ligne de stats loin d’être flamboyante, mais tout de même remarquable après une absence aussi longue. Intéressant aussi le fait de voir qu’il est toujours capable d’apporter dans plusieurs secteurs de jeu, avec en bonus des flashs qui nous rappellent pourquoi il a été sélectionné aussi haut l’année de sa Draft. Jeu sur pick-and-roll, tirs du parking, dissuasion, activité, prise de décision… JW a sorti toute la panoplie de l’intérieur moderne. Le point à souligner au delà de tout ça ? Il n’a pas hésité à aller au contact et à jouer dur sans montrer de gêne physique. Des bonnes sensations confirmées à ESPN après le match :

« Je me suis senti bien. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois encore travailler, mon timing était plutôt mauvais. Mais c’était mon premier match, je m’y suis amusé. » – James Wiseman

Une perf’ encourageante qui a dû rassurer du monde du côté du management des Warriors, qui pouvait avoir des doutes sur le projet autour de son jeune joueur. Après avoir déjà montré des skills sympatoches lors de ses premiers mois en NBA, on sait que le garçon est capable de peser. Mais comme il le dit lui-même, ce match n’est que le début d’une nouvelle aventure et il va falloir monter en puissance pour être à 100% cet automne. Jama Mahlalela – son coach pour cette Summer League – a en tout cas résumé le sentiment de toute une franchise après le match de cette nuit :

« Aujourd’hui, il ressemblait juste à un très bon basketteur. Cette première sortie est tout ce que nous voulions. Nous lui avons dit d’y aller, de s’amuser, d’apprécier le jeu et de le laisser venir à lui. » – Jama Mahlalela

En attendant de revoir un James Wiseman en pleine forme et au maximum de ses capacités, on espère donc que les pépins physiques sont derrière lui. Histoire de pouvoir faire une préparation complète pour la prochaine saison qui lui permettra de se montrer enfin en NBA, à la hauteur de son talent. On connaît la capacité des Warriors à mettre en place tous les éléments nécessaires au développement de ses jeunes cracks. Et même deux ans après, vaut mieux tard que jamais.

James Wiseman is on 🔥 at both ends of the court! pic.twitter.com/1VSKLdklIj — NBA (@NBA) July 10, 2022

Un premier match réussi, un physique rassurant et des promesses pour les prochains mois : James Wiseman a rappelé à tout le monde qu’il est un super joueur de basket quand son corps le laisse tranquille. Attention, parce qu’ajouter un potentiel de ce niveau à une équipe des Warriors qui a mangé toute la concurrence cette année, ça pourrait donner quelque chose d’assez fort.

Sources : ESPN, Twitter @NBA