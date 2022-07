Après Jason Kidd à l’intérieur du côté de Dallas, c’est au tour de Mike Malone d’annoncer sur ESPN qui complètera la saison prochaine la ligne extérieure titulaire de Denver. Et sans grande surprise, il semblerait que la place soit réservée au nom de Kentavious Caldwell-Pope. On voudrait pas mettre la pression sur les Nuggets, mais s’il y a bien une année où il va falloir assurer, c’est celle-ci.

Il y avait deux choses à retenir cette nuit du côté de la franchise du Colorado. Premièrement, l’acquisition récente de la raquette de Cleveland par Ismael Kamagate à l’occasion de la Summer League. Et deuxièmement, cette annonce de Mike Malone qui, interrogé par ESPN, confie donc avoir fait son choix quand à la personne qui occupera le spot de shooting guard. Abandonné depuis le départ de Will Barton pour Washington dans un trade qui aura vu Monte Morris également envoyé dans la capitale, le poste reviendra donc à celui qui avait fait le voyage inverse : Ish Smith Kentavious Caldwell-Pope. Statistiquement, l’évolution n’est pas flagrante. Car tandis que Will tournait cette saison en 12,7 points, 4,8 rebonds, 3,9 passes par match en 44/37/80 aux Nuggets pour 32 minutes de temps jeu, KCP cumulait lui 13,2 points, 3,4 rebonds, 1,9 passes et 30 minutes de moyenne en 44/39/89. Dupond et Dupont vous avez dit ? Les deux joueurs ont pourtant un profil assez différent. Plus polyvalent, Barton a beaucoup aidé Nikola Jokic cette saison en compensant comme il le pouvait les absences de Jamal Murray et Michael Porter Jr. sur le plan offensif. Toutefois, avec le retour des deux hommes, c’est le profil plus 3-and-D de l’ex-arrière des Wizards qui lui a été préféré. Après sept ans de bons et loyaux service, le shooter à 3-points le plus prolifique de l’histoire de la franchise est donc remplacé par un fit plus logique dans l’effectif actuel de Denver, que Mike Malone ne manque pas de vanter :

« KCP va tout de suite être sollicité et devenir notre poste 2 titulaire […] Je pense qu’il s’agit de l’un des meilleurs cinq majeurs de la NBA. » – Mike Malone

Désormais officielle, la nouvelle nous permet d’ores et déjà d’anticiper la future starting lineup des Nuggets : Murray-KCP-MPJ-Gordon-Jokic. Il faut bien avouer que ça a de la gueule. Ajoutez à cela la révélation Bones Hyland, les apport ponctuels de Demarcus Cousins, Jeff Green, Austin Rivers ou encore Bruce Brown Jr. et vous obtenez… un prétendant au titre ? Il faut malgré tout rester prudent car beaucoup d’éléments reste encore à vérifier. A quel niveau reviendront Jamal Murray, qui n’a pas joué la moindre rencontre de panier-ballon depuis le 12 avril 2021, et Michael Porter Jr, en difficulté lors des quelques matchs joués l’année dernière ? Malgré l’arrivée de Kentavious-Caldwell-Pope, la défense de Denver sera-t-elle à la hauteur des prétentions de la franchise ? Beaucoup d’incertitudes persistent, mais il y a aussi de belles promesses. Offensivement, les Nuggets affichent une véritable armada, menée par un double-MVP en titre que personne ne semble en mesure de pouvoir arrêter. Normalement libéré – on l’espère – des contraintes imposées par les blessures, Mike Malone pourra laisser son talent s’exprimer, tout en ayant la possibilité d’enfin reposer son franchise player en vue de futurs Playoffs (interdit de ne pas les atteindre). Enfin, car c’est aussi ça qu’on aime, il ne faudra pas s’étonner de souvent retrouver la bande à Niko dans les top 10 car le potentiel « highlights » de cette équipe est plutôt costaud.

Pendant que Nikola Jokic danse autour d’un feu dans le fin fond des Balkans, la saison prochaine commence elle à déjà prendre forme. Désormais complet avec l’arrivée de KCP, le cinq majeur des Nuggets est parmi l’un des plus séduisants de la Ligue, à n’en pas douter. Un vent nouveau souffle dans les Grandes Plaines du Colorado, un vent d’espoir longtemps attendu par les fans. Il faut donc tout faire pour que le temps soit… Bref, c’est l’heure d’aller chercher un titre.

Source : ESPN