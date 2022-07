Tannés par les Warriors au jeu du small ball en finales de Conférence Ouest il y a un mois et demi, les Mavericks ont décidé d’orchestrer un gros changement cet été. Jason Kidd s’est en effet exprimé sur ESPN à ce sujet. Exit Dwight Powell capable de s’écarter sur les ailes et retour à la bonne vieille composition à deux gros intérieurs avec JaVale McGee et Christian Wood. C’est Luka Doncic qui va être content tiens.

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, comme dit l’adage. Après avoir pris une belle correction en Playoffs face à Golden State, les Mavericks ont estimé nécessaire de repenser assez largement leur manière de pratiquer le basket. C’est dans cet esprit qu’ont été signés Christian Wood et JaVale McGee. On adore Dwight Powell, mais le garçon s’est fait manger dans quasiment l’ensemble de ses duels printaniers, et ne pas avoir de relai fiable dans la peinture quand les extérieurs manquent d’adresse… disons que ça coûte cher. Et contre les Warriors justement, c’est à leur propre jeu que les hommes de Jason Kidd ont été battus. Un historique amplement suffisant pour revenir au bon vieux système à deux gros intérieurs ? C’est oui pour le coach de Dallas. Interrogé par ESPN pendant la Summer League hier, Kidd a confirmé que McGee et Wood évolueraient ensemble, aux côtés de Spencer Dinwiddie. On partirait ainsi vers un cinq potentiel avec Luka Doncic, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Christian Wood et JaVale McGee. Dinwiddie aura d’ailleurs la lourde tâche de remplacer Jalen Brunson, à qui Jason souhaite une belle réussite. Même s’il aurait aimé le conserver, plutôt logique.

« On ne pourra pas remplacer Brunson. Il est un grand joueur et je suis heureux pour lui et sa famille qu’il aille à New York. […] On pense qu’on sera une meilleure équipe l’année prochaine, sans faire offense à l’impact de Jalen. Avec Spencer titulaire, notre cinq sera costaud avec JaVale McGee en tant que pivot. Nous pensons que nous allons avoir beaucoup plus de talent offensif sortant du banc. » – Jason Kidd

Il est vrai qu’offensivement, même si la perte de Brunson risque d’être préjudiciable en bien des occasions, le cinq potentiel des Mavs gagne fortement en polyvalence. On connaît tout le talent de création et de distribution de Luka Doncic, alors imaginer qu’il puisse le mettre à disposition de deux intérieurs à vocation clairement offensive est effectivement un motif d’espoir lorsque l’on est un fan de Dallas. En plus, le fait d’ajouter deux joueurs imposants physiquement risque de créer plus de dissuasion en défense. En fait, c’est clairement tout bénef’ pour les Licornes. On attend de voir comment l’adaptation se fera à compter de la présaison mais force est de reconnaître qu’effectivement, le cinq des Mavs s’est plutôt bien renforcé jusqu’ici.

Jason Kidd giving the NBA Today crew a sneak peak to the Mavericks starting lineup next season 👀 « We’re going to be a bigger team. » pic.twitter.com/CTW9aVAGXd — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 8, 2022



Avis aux adversaires des Mavericks la saison prochaine : avoir un grand intérieur de talent ne suffira sans doute plus. Il faudra être sur tous les fronts pour empêcher efficacement cette équipe de Dallas d’évoluer avec facilité sur le terrain. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça donnera face aux Warriors, par exemple.

Source : ESPN via Twitter @ESPNNBA