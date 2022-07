Les images de Nikola Jokic recevant son deuxième trophée de MVP chez lui, à Sombor, en marcel et sur un sulky, avaient fait le tour du monde. Parce qu’il est comme ça Niko, il a beau être l’un des plus incroyables esthètes de la planète avec un ballon entre les mains, il a beau avoir signé récemment le contrat le plus cher de toute l’histoire… il n’en demeure pas moins un homme qui aime les choses simples, les choses vraies. Nouvelle preuve aujourd’hui avec cette vidéo incroyable qui respire le bonheur, qui respire le Jokic.

Un feu de joie, des amis ou de la famille mais probablement les deux à la fois. Si certaines superstars NBA préparent la saison prochaine à la salle et si d’autres sont actuellement occupées à gérer leur avenir en pleine Free Agency, le pivot des Nuggets et double-MVP en titre est à mille lieues de tout ça. Oui Nikola Jokic va participer en septembre à l’EuroBasket 2022 avec la Serbie, mais pour le Joker la meilleure manière de se ressourcer… lui appartient, lui qui est actuellement occupé à faire un peu de rafting avec les potos en Bosnie-Herzégovine.

Pendant ce temps-là, le double MVP en titre de la meilleure ligue de basket au monde :pic.twitter.com/c80sQBFXcD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2022

« Eh les gars, on se met tous en rond et on danse comme au bal de Marboz ? ». Ça va probablement plus loin que ça évidemment, dans un pays grandement attaché à ses traditions, mais malgré la qualidad de la vidéo on sent surtout Nikola Jokic… heureux, à des années lumière de la pression que la NBA et globalement une carrière professionnelle peut mettre sur les épaules. Les épaules de Niko, elles, sont nues, et ces images sont en tout cas, déjà, les plus virales du week-end. La preuve ? Essayez juste de vous sortir cet air enjoué du crâne. Essayez juste.

Peut-on vraiment commenter pendant des heures ce genre de contenu ? Boarf, on s’évertuera donc plutôt à noter la joie qui semble marquer le visage du meilleur joueur NBA en 2020-21 et 2021-22. Nikola Jokic est différent car c’est un humain normal, Nikola Jokic est appréciable car sa joie est communicative et nous met à l’écriture de ces lignes une banane immense. Alors merci Nikola Jokic, et ne change jamais, s’il te plait.