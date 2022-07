Enfin de retour ? Après une saison 2020-21 brutalement interrompue à cause d’une déchirure au ménisque et une saison 2021-22 blanche, James Wiseman est confiant quant au fait d’être présent sur le terrain demain à Las Vegas. Intégré au groupe de Summer League des Warriors, le pivot pourrait nous faire à nouveau goûter à son jeu… et on a bien hâte, pour ne rien vous cacher.

C’est la bonne nouvelle qui file le sourire en cette fin d’après midi. James Wiseman devrait être aligné demain par Golden State en Summer League. Les spectateurs présents à Las Vegas auront ainsi l’occasion de voir pour la première fois de voir en action le pivot depuis un sacré bout de temps. Pour tout dire, cela remonte à avril 2021 en ce qui concerne la NBA. James n’a alors que 39 matchs dans l’historique, déjà à cause de petits pépins physiques au poignet. Comme une sale nouvelle n’arrive jamais seule, c’est le ménisque qui se déchire le 12 avril 2021, mettant définitivement un terme à la saison alors en cours et à minima au début de la suivante. La rééducation aura duré près d’un an, et c’est en mars que le jeune pivot de Golden State a finalement pu à nouveau tâter un parquet. Bien sûr, prudence est mère de sûreté alors ce n’est pas avec Steph Curry et sa clique qu’il reprendra mais bien du côté de Santa Cruz, avec l’effectif de G-League. Seulement, les douleurs persistantes le renverront chez l’infirmière Joëlle après seulement deux matchs dans l’antichambre de la Grande Ligue, et ce jusqu’à la fin de cette saison. La poisse. Jusqu’à cette info venue de Madeline Kenney, journaliste chez Bay Area News Group.

James Wiseman said he’s planning to play in the Warriors Summer League game Sunday. “I cannot wait to go out there and just play the game of basketball again. I’ve been through a lot of tough times,” he said. — Madeline Kenney (@madkenney) July 8, 2022

Quel souvenir reste t-il de James Wiseman un an et demi après ? Et bien 39 matchs à 11,5 points et 5,8 rebonds à 51,9% de réussite au tir. Attendu comme principal rival d’un certain Anthony Edwards, force est de reconnaître que l’on reste pour l’instant pas mal sur notre faim. Le potentiel est là et il est visible, mais le contexte de son état physique et des Warriors en pleine lutte pour les Playoffs ont logiquement mis un peu de plomb dans l’aile quant à son utilisation par Steve Kerr lors de sa saison rookie. L’envie ? Voir enfin ce gamin de 21 ans être laissé tranquille par les blessures et prouver que son rang à la Draft 2021 n’était sportivement pas volé. Dans ce contexte, un retour en Summer League est donc parfait. Se la donner contre des rookies, des joueurs NBA de fond de rotation et des internationaux ? Le meilleur moyen de prendre de la confiance, de se jauger sans miser non plus trop gros et surtout de faire kiffer les fans des Warriors. Allez, rendez-vous demain James, et en forme !

On en connait un qui frémit sans doute d’impatience rien qu’à l’idée de penser à la sensation d’enfiler un maillot des Warriors pour jouer un vrai match. Ce sera à 1h30 lundi matin contre les Spurs, il faudra être courageux pour se lever mais ce retour pourrait annoncer de très belles choses pour la suite de la carrière de James Wiseman.

