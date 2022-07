Avec sept rencontres la nuit dernière, la Summer League de Las Vegas nous a offert des choses plutôt sympathiques. Ce soir, c’est samedi soir, alors on enchaîne avec huit rencontres de basket estival. Première bonne nouvelle ? Il y aura un Thunder – Rocket et donc une première entrevue sportive entre Chet Holmgren et Jabari Smith Jr. Deuxième bonne nouvelle ? Le premier match commence à 21h30, soit en même temps que l’allumage de votre barbecue.

Le programme de ce soir :

21h30 : Raptors – Sixers

22h : Magic – Kings

23h30 : Celtics – Heat

0h : Pistons – Wizards

1h30 : Hawks – Jazz

2h : Thunder – Rockets

3h30 : Clippers – Grizzlies

4h : Pelicans – Blazers

Début de soirée à 21h30, on espère que les chips et autres mignardises seront de sortie au bord de la piscine. Bien sûr, c’est à vos risques et périls si vous faites le choix de ramener la télé, mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, ce sont notamment Julian et Justin Champagnie qui ouvriront le bal à la Summer League de Las Vegas. Les deux frangins sont sur place, mais l’un joue chez les Sixers et l’autre chez les Raptors. En tout cas, ça promet un match bien arrosé, presque autant que votre téloche après que l’ami Manu ait envoyé une grosse bombe des familles dans la piscine. À noter la présence de Rodion Kurucs, ex joueur des Nets. Bref, le parfait petit match bien pépouze pour mettre dans l’ambiance avant la suite… et ça tombe bien, parce qu’on accueille un des joueurs les plus en vue de ce début d’été juste après. Avec les Kings, Keegan Murray – numéro 4 de la dernière Draft – a impressionné au California Classic, la ligue d’été de San Francisco. Face à lui, rien de moins que le premier sélectionné de la cuvée aka Paolo Banchero. La régalade maximale est prévue pour un peu plus tard, mais on va se délecter comme il faut en attendant. Si les deux rookies ne jouent pas au même poste, on risque bien d’avoir un match dans le match, et ça c’est tout bénef’. Allez, encore deux ‘tits matchs avant d’attaquer la deuxième partie de soirée. D’un côté, Celtics – Heat. On est sur le remake de la finale de Conférence Est, mais sans les mêmes joueurs. Nul doute que tous auront à coeur d’imiter les titulaires à l’année, à commencer par Nikola Jovic (Miami) qui les rejoindra dès octobre prochain. Du rookie, il y en aura enfin deux intéressants chez les Pistons, face aux Wizards. Jaden Ivey et Jalen Duren tenteront de faire observer des prémices de jeu à deux, bien épaulés par le français Killian Hayes.

À 1h30, c’est l’heure de sortir les glaces. Vous êtes plus cône, bâtonnet ou bien directement cuillère dans le pot ? Il faudra faire vite votre choix sur le goût aussi, et ici on est adepte du chocolat et de la fraise si vous voulez un petit peu d’aide. Allez, on repart avec les Hawks contre le Jazz, une sympathique opposition qui nous donnera l’opportunité d’observer A.J. Griffin. Il sera notamment accompagné par deux frenchies, Joel Ayayi et Alpha Kaba. Côté Utah, il sera impossible de manquer Tacko Fall mais aussi intéressant de voir jouer Johnny Juzang, le leader non drafté de UCLA cette saison à la fac. Boum, c’est ENFIN l’heure du main event. Ce pourquoi vous avez forcé vos potes footeux à rester éveillé, bien qu’avec la chaleur le fait de rester dehors soit agréable même en milieu de nuit. Les deux gars qu’ils doivent absolument voir ? Chet Holmgren et Jabari Smith Jr. Le premier s’est feint d’une superbe Summer League à Utah, quand l’autre a envoyé un premier match très correct tout en restant un peu en retrait face à un Paolo Banchero déjà fort à l’aise. Vous voyez le tableau, ça fait envie et comme d’hab le score importe peu, on veut juste voir les deux loustics se la donner l’un contre l’autre. Ça va envoyer du pâté, et le match qui suit sera certes moins intéressant puisqu’il oppose Clippers et Grizzlies, mais la simple présence de Kenneth Lofton Jr rend la chose tout de suite cool à regarder. Le papo va encore faire du ménage dans la peinture, casque de sécurité obligatoire pour l’accès. Il y a aussi un gars de Memphis qui s’appelle Ronaldo et qui joue numéro 9, si jamais. Dernière opposition de la soirée, Blazers – Pelicans. Les courageux devant se compteront sans doute sur les doigts d’une main, alors on ne va pas trop en dire sauf que Shadeon Sharpe s’est blessé et qu’il ne sera pas là. Allez zou, au dodo.

Huit matchs, huit occasions de mater un peu de basket et surtout une grosse occasion de le faire dehors en profitant du beau temps. Bien sûr, si on peut vous conseiller un match de cette journée de Summer League en particulier, il s’agit de celui entre Chet Holmgren et Jabari Smith Jr. N’oubliez pas le café si vous nous suivez !

