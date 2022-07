Deuxième nuit de Summer League, la première avec un FAT programme, et ce programme justement a donné lieu à – déjà – quelques sourires. Des dizaines de rookies ont fait leurs grands débuts, du Frenchie a également foulé les lattes de Vegas alors on vous résume tout ça, à quelques heures du retour de Paolo Banchero, Chet Holmgren et Jabari Smith Jr. sur les parquets. Envoyez le récap !

Les résultats de la nuit :

Bulls – Mavericks : le premier match de la soirée fut probablement celui qui proposera au final le scénario le plus fou. Pour Dallas c’est le backcourt A.J. Lawson / Jaden Hardy qui a essentiellement tenu la baraque avec une mention spéciale pour l’ancien prospect de Ignite Team vu très à son aise sur le drive et au tir, alors qu’on a également aimé le playmaker hirsute dénommé Pajola. Pour les Bulls ? Sachez qu’il y a deux ans le GM Karnisovas draftait un certain Montenegrin du nom de Marko Simonovic et qu’il semble désormais prêt à casser des barrières en NBA. 27 points, 13 rebonds et 3 contres pour lui cette nuit, le trailer de l’égalisation avant l’overtime et le lancer de la gagne au bout de la prolongation, une belle soirée pour Marko et un match qui s’est emballé au fil des minutes.

Bonus track : un joueur des Bulls s’appelle Javon Freeman-Liberty

Cavs – Spurs : là aussi un bon petit match avec un focus évident sur quelques gamins. Prime à l’équipe vainqueur, on commence par les Cavs et la belle perf d’un pivot sénégalais qui nous arrive d’Espagne. Ce n’est pas Omar Sy ni Ahmed Sylla mais c’est Amar Sylla, qui nous a gratifié d’un joli 7/7 au tir mais qui nous a surtout rappelé Keon Clark grâce à quelques rebonds assez tentaculaires. Mention spéciale au rookie Ochai Agbaji également, qui a montré sur quelques séquences que son bras était un véritable fusil basketballistiques. Côté Spurs on a comme l’impression que Josh Primo a gagné en envergure depuis quelques mois, normal car le gamin pousse encore, alors que le rookie Blake Wesley a confirmé tout le bien que l’on pense de lui en claquant, comme Primo, une fiche à 20 pions et 5 caviars.

Bonus track : le rookie des Cavs Luke Travers nous a lâché la plus belle coupe mulet de 2022

Pacers – Hornets : un match déséquilibré, mais à Charlotte on préfère clairement un match déséquilibré à des actus concernant des joueurs qui le sont eux-même, sic. Parlons de basket donc, et de ce match qui a été le théâtre des performances de pas mal de visages déjà connus en NBA. Nick Richards et Kai Jones ont tenté de garder la tête des Frelons hors de l’eau mais en face les Isaiah Jackson, Terry Taylor ou Duane Washington sont également aguerris, alors que Chris Duarte en a profité pour trottiner un peu entre deux tournois de blackjack. Plus intéressant car nouveau, sachez que le crack de G League L.J. Figueroa a cartonné en sortie de banc, sachez aussi que le rookie des Hornets Bryce McGowens a été fort intéressant, que le prospect chinois Fanbo Zeng a fait une entrée remarquée et que Bennedict Mathurin est peut-être, effectivement, déjà plus fort que LeBron James grâce à ses 23 points à 9/16 au tir et son gros début de match donc de carrière. Blow-out, rien à dire de plus, next.

Bonus track : le sophomore des Hornets Kai Jones s’est teint les cheveux en turquoise pour l’occasion

Bucks – Nets : pas mal de choses à voir dans ce remake des demi-finales de conférence 2021 enfin presque. Une victoire des Bucks même si on s’en cogne, et surtout quelques belles surprises avec pour commencer, côté Bucks, un Sandro Mamukelashvili qui joue comme s’il était en NBA depuis 20 ans. Avec Mamu en leader, les Bucks ont également pu compter sur les bons débuts de Marjon Beauchamp, la vista de Luca Vildoza, ou encore l’adresse du non-drafté mais pas non-adroit A.J. Green, notamment auteur de quatre pétards consécutifs en première mi-temps. T.J. Parker était sur le banc, en compagnie de Sylvain Francisco qui n’a pas joué et d’Hugo Besson qui n’a foulé le parquet que sept petites minutes. Pour les Nets c’est le meilleur joueur de l’histoire de l’humanité de la G League… Cam Thomas qui a régalé avec 31 pions, alors que David Duke Jr. et Dayron Sharpe semblent déjà être de vrais joueurs NBA et qu’on a également aperçu un Yves Pons sauvage.

Bonus track : si vous voulez prononcer correctement le nom de Marjon Beauchamp, prononcez « Bow Tchemp' ».

Knicks – Warriors : peut-être le match le plus spectaculaire de la nuit. A New York les deuxièmes années Miles McBride et Quenton Grimes ont donné le ton alors que l’immense Jericho Sims et le routard Feron Hunt se sont occupés de la section highlights avec quelques envolées de type lunaires. Peu de rotations côté Knicks, on se demande bien d’où ça vient, un peu plus pour les Warriors avec notamment une vingtaine de minutes pour le Casanova des parquets Gui Santos. Jonathan Kuminga a été très maladroit mais Moses Moody a bouché les trous avec une trentaine de pions dont la moitié sur la ligne, et Mac McClung a confirmé qu’il était l’un des favoris dans la course au chouchou de l’année pour succéder au palmarès à J.R. Smith, J.R. Smith, J.R. Smith, J.R. Smith, J.R. Smith, J.R. Smith, J.R. Smith, J.R. Smith, Alex Caruso et Alex Caruso. Victoire des Knicks, ça arrive parfois.

Bonus track : Mac McClung est quasiment aussi excitant que Stephen Curry à la mène

Wolves – Nuggets : le saviez-vous, le rédacteur de cet article a clairement pioncé devant ce match. D’après la rumeur le rookie Christian Braun a réussi ses débuts, tout comme Ismael Kamagate, alors que pour les Wolves – vainqueurs de ce match – c’est un dénommé Josh Minott, 45ème pick de la dernière draft, qui a joué les leaders en attaque. Ce qu’il faut retenir de ce match ? Une sieste, c’est parfois utile.

Bonus track : les 6 points à 3/3 au tir, 7 rebonds, 2 passes et 1 steal en 16 minutes d’Ismael Kamagate, qui va donc pouvoir demander bientôt son contrat max aux Nuggets

Lakers – Suns : dernier match de la nuit et victoire facile des Suns face aux Lakers, grâce notamment à deux têtes bien connues côté Suns : Ishmail Wainwright, entrevu avec le groupe NBA la saison passée, et Louis King, ancien… King et MVP de la Summer League 2021. Le premier a bien lancé Phoenix et le second a lâché une énorme deuxième mi-temps, alors que le Frenchie Olivier Sarr a assuré en frôlant le double-double. Pour les Lakers c’est une fois de plus Scotty Pippen Jr., décidément très en vue depuis le début du mois de juillet, qui a encore joué les leaders, avec pas mal de déchets mais une belle boulimie offensive.

Bonus track : Scotty Pippen Jr. qui se mange le premier rang et… LeBron James qui accoure pour le relever. La Summer League, des sensations fortes.

Les images marquantes de la nuit :

Marko Simonovic sends the game to OT on ESPNU 🏀 pic.twitter.com/W0Y49eUrp4 — NBA (@NBA) July 8, 2022

Benn Mathurin knocks down a smooth 3️⃣ for his first bucket in his #NBASummer debut! Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/2rczcq6IpS — NBA (@NBA) July 8, 2022

Christian Braun goes up and gets it! 💪 Watch live on NBA TV pic.twitter.com/upmcbGRMoX — NBA (@NBA) July 9, 2022

It’s SHOWTIME in Vegas! 🚨 Feron Hunt has 15 PTS on ESPN2! pic.twitter.com/xY8ZlBaYJB — NBA (@NBA) July 9, 2022

Mac McClung is cooking on ESPN2 👨‍🍳 pic.twitter.com/Vr4nbWdIAR — NBA (@NBA) July 9, 2022

GOODNESS GRACIOUS JERICHO SIMS 🤯 pic.twitter.com/A0wQNhSO4F — NBA (@NBA) July 9, 2022

LeBron lending a helping hand after Scotty Pippen Jr. knocked down the tough and-1 bucket! pic.twitter.com/l0S4gAAjF7 — NBA (@NBA) July 9, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Marko Simonovic led the way for the @chicagobulls throwing down the game-tying dunk to send the game to OT & the game-winning free-throw for the W! Marko Simonovic: 27 PTS, 13 REB, 3 BLK

Jaden Hardy: 28 PTS, 4 REB, 3 AST

AJ Lawson: 28 PTS, 5 REB, 6 3PM pic.twitter.com/JkAvMcxPeb — NBA (@NBA) July 8, 2022

Le programme du soir :