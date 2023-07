Salt Lake City et Sacramento c’était bien rigolo mais la vraie Summer League commence cette nuit, à Las Vegas. Avec (évidemment) les débuts de Victor Wembanyama sous les couleurs de San Antonio, ceux de Rayan Rupert avec Portland, et un duel Scoot Henderson – Amen Thompson à 1h, on devrait se régaler dans le Nevada.

Les choses sérieuses commencent. Après une petite semaine d’échauffement dans l’Utah et en Californie, la Summer League prend la direction du Nevada. Et cette fois-ci, tout le monde sera de la partie, en particulier un certain Victor Wembanyama. Le phénomène français joue dès ce soir (3h) et il faudra en profiter puisqu’il ne devrait pas s’éterniser sur les parquets de la Ligue d’Été. Nouvelle preuve de la hype de zinzin autour de l’ALIEN ? San Antonio – Charlotte se jouera à guichets fermés cette nuit.

Wemby nous hype, mais il n’est pas le seul. Il y aura quelques autres Frenchies à chausser les sneakers, et un bon lot de prospects bien sympathiques aussi en maillot cette nuit. Ici, on cliquera fort sur les débuts de Scoot Henderson avec Portland. Ça va la relève de Damian Lillard, pas trop de pression ?

# Le programme de la nuit

22h30 : Pelicans – Timberwolves

23h : Nuggets – Bucks

00h30 : Bulls – Raptors

1h : Blazers – Rockets

2h30 : Cavs – Nets

3h : Hornets – Spurs

4h30 : Kings – Hawks

5h : Warriors – Lakers

# L’affiche à ne pas rater : Hornets – Spurs

Pas besoin de vous expliquer pourquoi c’est cette affiche qui nous intéresse. Vous connaissez Victor Wembanyama ? Un petit joueur français qui perce, vous devriez jeter un œil. Le premier choix de la Draft 2023 fera officiellement ses premiers pas avec un maillot des Spurs cette nuit à 3h. L’horaire pique vraiment, mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour notre Wemby national ? Face à Brandon Miller, son dauphin il y a deux semaines à la Draft, Victor va pouvoir enfin montrer les prémices de ce que les États-Unis vont découvrir à partir d’octobre. Comme si ça ne suffisait pas, les Spurs ont été sacrément excitants lors de la Summer League de Sacramento, avec notamment un Julian Champagnie de FEU. Côté Hornets, Brandon Miller a bien galéré en Californie et va devoir se réveiller dans le Nevada. Un revanchard contre une superstar – en devenir -, ça c’est la Summer League qu’on aime.

# Mais aussi…

D’autres Français sur les parquets :

Victor Wembanyama et Sidy Cissoko se frottent donc aux Hornets avec les Spurs. Tout juste signataire d’un contrat de 3 ans avec les Blazers, Rayan Rupert va entamer son aventure à Portland. Enfin, des plus anciens, Yves Pons (Atlanta), Ismaël Kamagate (Denver) et Hugo Besson (Milwaukee) seront aussi sur le pont cette nuit.