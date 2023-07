On avait l’habitude de voir les salles pleines en France lorsque Victor Wembanyama déboulait avec les Metropolitans 92 à côté de chez toi. Mais pour la Summer League de Las Vegas, on repart de plus belle. Pour son premier match quasi-officiel avec les Spurs, le Thomas & Mack Center sera plein à craquer !

Pour l’ouverture de la ligue d’été de Las Vegas édition 2023, il y a de très beaux matchs au programme. Les Blazers de Scoot Henderson, les Kings imbattables l’été… mais la rencontre la plus alléchante de la journée sera bien sûr celle qui opposera le premier pick de la Draft 2023 au deuxième, Victor Wembanyama face à Brandon Miller, les Spurs face aux Hornets. Et dès l’annonce que la tête d’affiche de ce vendredi 7 juin participerait bien à la rencontre, les billets sont partis à une vitesse folle. On pense fort aux personnes ayant hésité à prendre leur place, qui ont actualisé le site une minute plus tard et pour qui c’était déjà trop tard.

The NBA announced that tickets for Victor Wembanyama’s Summer League Spurs debut Friday night in Las Vegas sold out.

🤯 pic.twitter.com/qHNLxZ7mAK

Pour ces billets, il fallait donc être rapide, surtout que voir Wembanyama jouer en Summer League sera une vraie denrée rare. En effet, il ne devrait jouer qu’un match ou deux de ligue estivale. Pour tout de même vouloir assister aux matchs, il fallait également avoir envie de débourser une belle somme d’argent. Les billets commencent à se revendre en seconde main, et au lieu des 40 dollars habituels à dépenser pour voir une journée entière de rencontres de Summer League, les places se cèdent parfois à plus de 180 dollars, certaines offres de revente dépassant même les… 600 dollars. Si vous n’avez pas été vifs, il faudra donc craquer le PEL ou les économies pour les études du fiston. Pour le bien de nous autres à l’étranger, on pourra tout de même voir la rencontre pour moins cher sur beIN Sports ou le NBA League Pass, à 3 heures du mat’, dans la nuit de vendredi à samedi !

