Avant d’avoir Victor Wembanyama dans les pattes, les jeunes Spurs s’empressent de prendre la lumière qui est encore à prendre dans cette Summer League. Une masterpiece du trio Julian Champagnie – Malaki Branham – Blake Wesley et c’est les Lakers qui font la gueule, malgré un Max “Jesus” Christie derrière la ligne à 3-points.

Wemby n’est pas encore là, Sidy Cissoko l’est… sans vraiment l’être, mais le reste du roster de San Antonio se régale pendant cette Summer League californienne. Deux victoires en deux matchs, et une double dose de Julian Champagnie sans le i. L’ailier non-drafté en 2022 avait posé 30 points lundi, il en a maintenant mis 28 sur la tête des Angelinos à 5/10 du parking. Et parce qu’on est jamais trop à poser des classiques, Malaki Branham ajoute 32 points dans l’équation à 12/24 au tir.

Blake Wesley lâche quant à lui un 18 points, 7 rebonds, 5 passes tout en en volupté et avec des ressorts dans les sneakers. Allez, seulement deux mètres plus haut et tu pourras posteriser Victor à l’entraînement.

Au final, une victoire 109-99 malgré quelques belles perfs’ individuelles côté Lakers. En mode Stephen Curry pour un aprem, Max Christie nous a sorti un 4/5 derrière l’arc, sans oublier de driver la tête dans le guidon pour aller chercher ses 25 puntos. C’est pas si pire non plus pour le rookie Jalen Hood-Schifino, du moins à première vue. 20 points oui mais 8/17 dont un tout rond 0/4 à 3-points pour Jalen Capuche. Le double 18 points de la paire Swider – Castleton dans la raquette ne suffit pas non plus à faire tomber les Éperons, et pour ne pas enfoncer L.A., Sidy Cissoko a même préféré défendre (très bien) et ne pas rentrer un tir de la soirée, sympa ça.

On aurait presque oublié que San Antonio ce n’est pas que Victor Wembanyama. Grave erreur, car que ce soient les Keldon Johnson et Devin Vassell chez les (presque-)grands, ou les Champagnie et Wesley chez les p’tiots, y’a du talent à tous les étages dans le Texas. Maintenant, rendez-vous à Vegas à partir de vendredi, avec peut-être un nouvel invité… premier choix de la Draft 2023.