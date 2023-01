Juste après la défaite concédée face aux Clippers, les Angelinos ont annoncé qu’Anthony Davis effectuerait son retour ce soir pour le back-to-back face aux Spurs. Une bonne nouvelle pour les Lakers qui récupèrent leur défenseur n°1.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours mais personne n’avait de date précise. C’est désormais officiel, Anthony Davis effectuera son retour sur les parquets ce soir face aux Spurs, selon ESPN. Il était absent depuis le 16 décembre pour une fracture de fatigue au pied droit.

Bien évidemment, l’intérieur All-Star aura un temps de jeu limité (entre 20 et 24 minutes) et reviendra progressivement afin de retrouver du rythme, mais c’est une excellente nouvelle pour les Purple and Gold qui vont enfin pouvoir passer un cap avec Anthony Davis et Thomas Bryant dans la peinture. En l’absence d’AD, les Lakers ont limité la casse avec un bilan ric-rac de 10 victoires pour 10 défaites. Merci LeBron pour les travaux (et les records).

L.A. Lakers star big man Anthony Davis will return to the lineup Wednesday vs. SAS, barring any setback during his pregame warmup, league sources told ESPN. He will be back in the lineup 5 1/2 weeks after suffering a fractured bone spur and stress reaction in his right foot

— Dave McMenamin (@mcten) January 25, 2023