Draymond Green a teasé à sa manière le Warriors – Grizzlies de ce mercredi soir. Selon lui, le niveau d’accomplissement de cette équipe des ursidés n’est pas de nature à en faire un rival sérieux pour les Warriors. Mais en même temps, dire d’une équipe qu’elle n’est pas sa rivale est le genre de décla’ que l’on réserve à un rival.

Les Golden State Warriors et les Memphis Grizzlies croiseront le fer ce soir au Chase Center à l’occasion de la Rivals Week. Encore un nouveau concept marketing de la Grande Ligue. Encore une merveilleuse occasion pour Draymond Green d’ouvrir sa boca. Pour lui, l’affrontement du soir – plongé dans le contexte d’une rivalité – semble un peu surfait. On ne parle pas de rivalité à Draymond Green. Du moins, pas contre les Grizzlies.

“I don’t think they’ve accomplished enough yet to consider it a rivalry”@Money23Green loves the match up but isn’t ready to call Grizzlies-Warriors a rivalry game pic.twitter.com/7LTob1Dl3d — The Volume (@TheVolumeSports) January 24, 2023

« Tout le monde essaie de faire passer cela pour une certaine rivalité. Je ne pense pas qu’ils [les Grizzlies, ndlr] aient accompli assez à ce jour pour que l’on considère ceci comme une rivalité. Mais c’est toujours un grand match, c’est l’un de ses matchs pour lesquels tu te mobilises un peu plus que pour d’autres. » – Draymond Green, sur la confrontation Warriors – Grizzlies

Nous autres allongés dans notre lit avec le League Pass ouvert sur l’ordi portable, nous frottons les mains toutes grasses de chips devant ce nouveau grain de sel apporté sur une rencontre qui ne manquait pas de piquant. En ce qui concerne les joueurs en revanche, quand on a parlé, il faut assumer. Les Grizzlies eux-mêmes en savent quelque chose.

Niveau accomplissements, Raymond Vert n’a pas totalement tort. Du côté de la Baie, un trio historique qui a remporté 4 bagues depuis 2015, est passé à un tendon d’Achille de Kevin Durant et un genou de Klay Thompson de réaliser un three-peat. En face, un groupe jeune, très jeune – le head coach des Nounours, Taylor Jenkins, est plus jeune qu’Andre Iguodala, le vétéran des Dubs – qui n’a jamais vogué au-delà des demi-finales de conférence. Le seul Draymond Green, membre le moins étoilé du trio magique californien, compte à lui seul plus de sélections pour le All-Star Game que tout l’effectif de Memphis.

Mais les dynamiques des deux franchises pourraient promettre une opposition plus serrée que prévue. Les coéquipiers de Steven Adams sont solidement installés à la 2e place de la Conférence Ouest, et étaient récemment sur une série de onze victoires consécutives. Depuis, trois défaites de suite et le besoin de redresser la barre contre Golden State. Ceux d’Andrew Wiggins sont eux embourbés dans une bataille infernale entre le 5e et le 12e rang du Wild Wild West cher à Tupac. Aujourd’hui, même une qualification pour le play-in tournament n’a rien d’une formalité pour les Dubs.

Les confrontations récentes entre les deux franchises ont également matière à pimenter le match de ce soir. Leur affrontement lors des derniers Playoffs s’était soldé par la qualification des Warriors en 6 matchs, direction les finales de conférence. Mais les joueurs de Steve Kerr seraient bien inspirés de se souvenir qu’un an plus tôt, c’étaient les Grizzlies qui les avaient privés de postseason en s’imposant au play-in. Bon, lors du dernier Christmas Day, Golden State est sorti vainqueur de ce nouveau classique malgré l’absence de Steph Curry. On connaît la hiérarchie établie. Pas de raison pour qu’elle ne soit pas un peu bouleversée.

Draymond Green a parlé, le rendez-vous est donné : 4h du mat’ heure française au Chase Center de San Francisco, on a très hâte de voir la réponse « on court » des Grizzlies et le premier pain distribué par Dillon Brooks.

Source texte : Bleacher Report