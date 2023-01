Ce mardi, les Kings n’ont surpris personne en poussant le levier de la prolongation de Monte McNair. Le GM reste à Sacramento pour plusieurs années, l’édifice bâti sous son égide est impressionnant : puissent ses fondations tenir et l’association De’Aaron Fox – Domantas Sabonis continuer de donner raison à l’architecte du moment.

10 février 2024, les Kings sont 11e de la Conférence Ouest avec un bilan de 26 victoires pour 30 défaites. Malik Monk tient la franchise à bout de bras après le départ de De’Aaron Fox dans l’Utah (en échange de Collin Sexton, Jordan Clarkson et un premier tour 2026). Domantas Sabonis s’est rompu les ligaments du genou gauche. Keegan Murray n’est ni bon ni mauvais, mais – suivant son statut de 4e choix de draft – plus bon que mauvais. Au sortir d’une réception des Blazers terminée en quatrième défaite consécutive, l’un des intendants de Sacramento nettoie le banc, range les gourdes, ramasse les plots et, comme chaque soir à domicile, monte fermer les bureaux. D’une porte semi-ouverte jaillit une lumière aveuglante. L’intendant passe un coup d’œil, Vivek Ranadive et Monte McNair sont chacun sur une table, sabre laser en main, prêts à se foutre sur la gueule. Le proprio beugle : « Tu étais l’élu c’était toi ! La prophétie voulait que tu sauves les Kings pas que tu deviennes comme eux ! ». Monte McNair, alors sur le point de prolonger Malik Monk pour 90 millions sur quatre ans, rétorque : « C’est mal connaître mes nouveaux pouvoirs ». L’un se jette sur l’autre, « ouaaarargh », et l’intendant retourne sur ses pas comme s’il n’avait rien vu.

Ça, c’est le scénario à éviter après la prolongation de Monte McNair sur « plusieurs années ». La relève dorée de l’ère Vlade Divac. Celui qu’une disette de seize saisons rendait « comme tous les autres », et qui n’a finalement rien fait comme tous les autres. Sur la dernière décennie, chaque nouvelle nomination au sein du front office de Sac Town mettait en lumière le prochain à se foirer, pas celui qui allait réussir. Les codes ont apparemment changé : Sacramento est 3e à l’Ouest avec un bilan de 27 victoires pour 19 défaites. La paire De’Aaron Fox – Domantas Sabonis mérite ses sélections étoilées. Monte McNair a eu les roubignolles de piocher le Lituanien dans l’Indiana en sacrifiant Tyrese Haliburton. Quel autre GM aurait réalisé ce move ? Aucun. L’ancien analyste/assistant GM des Rockets semble s’être promis de conjurer le sort. Plus vite les Kings renoueront avec la victoire et mieux ce sera. Une politique de gestion honnête qui a le mérite de fonctionner sur le court terme (et heureusement). En espérant que certains de ses choix ne lui reviennent pas en frisbee, et que – même si c’est coquin – Tyrese Haliburton ne finisse pas au Hall of Fame. Ça la foutrait mal quand même.

Qu’elles sont loin les années de galère à Sac Town. Enfin pas si loin, mais cette saison crée clairement une distance entre l’avant-Monte McNair et l’après-Monte McNair. Profitons tant que l’irrationnel prend à contre-pied la réalité.