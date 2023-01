C’est l’heure de l’apéro TrashTalk ! Nous sommes à la moitié de la saison 2022-23 et ce ne sont pas les surprises qui manquent en NBA (comme chaque année). Un classique de vidéo aujourd’hui avec le fameux “je n’aurais jamais cru pouvoir dire que…” spécial Conférence Est. Allez, on envoie !

Pour retrouver toutes nos vidéos, on vous balance la chaîne YouTube à garder en favoris.

Chaque année on s’attend à voir des choses en NBA et chaque année on reste sans voix en voyant certaines équipes cartonner, certaines équipes se planter en beauté, les explosions de joueurs ou les ratés de garçons qu’on attendait bien plus haut. Grand classique de la chaîne YouTube de TrashTalk, chaque saison, à la mi-parcours, on se retrouve pour tourner la fameuse émission “je n’aurais jamais cru pouvoir dire que…” ! Dans cet épisode, on se replonge dans nos états d’âme de septembre dernier, et on affirme les phrases qui – à l’époque – étaient imprononçables ! De Tyrese Haliburton et les Pacers à Toronto en perdition en passant par un immense Jalen Brunson et la stabilité des Nets, c’est l’heure de l’Apéro !

On se pose tranquillement avec l’apéro spécial “je n’aurais jamais cru pouvoir dire que…”. Et vous, quelles sont vos plus grosses surprises de ce début de saison ?