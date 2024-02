Mis sur le banc par Steve Kerr en fin de match lors de la victoire de son équipe contre les Nets (109-98), Klay Thompson est revenu sur les difficultés de cette saison. Le multiple All-Star vit une période compliquée où il doit adopter un rôle moins important au sein du collectif Warriors. Toujours difficile pour un champion comme lui, habitué à être le lieutenant de Steph.

La victoire des Warriors hier n’a pas dû dissiper les doutes autour de Klay Thompson.

Après une overtime ratée contre les Hawks, il a été benché la nuit dernière par Steve Kerr, remplacé par Gui Santos. Gui qui ? Santos, un rookie qui ne possède que… neuf matchs NBA au compteur.

C’est forcément compliqué à avaler pour un joueur aussi compétitif que Klay. C’était une des questions de la saison de savoir s’il faudrait mettre sur le banc l’un des piliers de la dynastie Warriors pour aider l’équipe à mieux tourner. La tendance est plutôt à la confirmation de cette hypothèse et “malheureusement” pour le numéro 11, ça semble fonctionner au vu de la victoire hier à Brooklyn.

“Je me sens bien physiquement. Mentalement, c’est probablement une autre histoire” a déclaré Thompson après le match. “Mais c’est la vie hein. […] Je l’ai accepté [d’aller sur le banc, ndlr]. Je pourrais être énervé mais je suis content pour ces jeunes, honnêtement. On a gagné. C’est compliqué d’aller chercher des victoires dans cette ligue.”

Klay l’accepte, mais ce n’est pas pour autant une situation facile pour lui. Bien au contraire.

“Bien sûr que c’est difficile, t’es sérieux ? Passer de l’un des meilleurs joueurs à… c’est dur pour n’importe qui. Je vais être honnête avec vous, c’est très dur.”

Klay Thompson said it’s hard to not close: “Yeah, you kidding me? To go from one of the best players…It’s hard for anybody.”

Klay credited the young guys.

Draymond from off camera (to reporters): “I didn’t close Game 5 of the Finals. Who the f*** cares?” pic.twitter.com/CzYNX4vulw

— Anthony Slater (@anthonyVslater) February 6, 2024

Une passe compliquée pour le shooteur, qui a fini le match avec 8 points à 0/3 à 3-points. Il est dans sa saison la moins efficace en carrière avec seulement 41,5 % de réussite au tir dont 37,1 % du parking.

“Il va bien. C’est une saison où il a eu beaucoup de hauts et de bas. Ce n’est pas facile pour un gars qui a été si bon, un Hall of Famer, de devoir gérer des blessures et… ce n’est jamais facile pour un joueur, de vieillir. Mais il est solide mentalement.”

Espérons que Klay Thompson arrive à se relever ou à accepter ce nouveau statut dans l’effectif.

À 34 ans, après deux années polluées par les blessures et quatre titres de champion, le sniper doit s’adapter mais c’est forcément une galère pour un joueur de son pedigree. Une chose est sûre néanmoins : ne jamais sous-estimer le cœur d’un champion. Même si le champion est en déclin avec le cœur brisé.

Sources texte : Tim Bontemps (ESPN), The Athletic