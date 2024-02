À chacun sa trajectoire en NBA. On découvre des clubs statistiques avec LeBron James mais on peut aussi en découvrir avec Ryan Arcidiacono. La preuve : 20 matchs consécutifs sans scorer le moindre point pour le joueur des Knicks, qui entre ainsi dans les livres NBA.

Transféré en février dernier des Knicks aux Blazers dans le deal impliquant Josh Hart, Ryan Arcidiacono est revenu à New York cet été. Il ne joue pas beaucoup cette saison, c’est peu de le dire puisqu’il n’est présent qu’à la fin des blowouts. 45 minutes en 20 matchs sur la saison pour 6 shoots tentés, tous à 3-points et tous ratés pour un total de… 0 point inscrit.

Cette série de matchs sans marquer représente tout simplement un record.

La stat est folle et ses coéquipiers ne se sont pas gênés pour la partager sur Instagram. En particulier Jalen Brunson et Josh Hart.

Ces deux-là forment avec Donte DiVincenzo et Arch un quatuor qui nous vient tout droit de l’équipe universitaire de Villanova, championne NCAA en 2016. Très actifs sur les réseaux sociaux, JB et JH ont partagé l’info pour charrier leur pauvre coéquipier, qui avait lui félicité Brunson et Julius Randle pour leur sélection au All-Star Game. Deux salles, deux ambiances…

Le troll a continué puisque le meneur des Knicks a demandé une mixtape de Ryan Arcidiacono sur Twitter. Peu après, elle est apparue. La communauté NBA est très réactive pour ce genre de choses…

Voilà un épisode qui rend cette équipe des Knicks encore plus attachante, alors que le capital sympathie était déjà très haut.

Le Villanova Gang se porte très bien et l’absence de points de Ryan Arcidiacono a seulement mis de la lumière sur ce joueur qu’on avait oublié depuis Chicago. Pour apporter notre pierre à l’édifice, sachez que depuis la saison 2021-22, il a mis 42 points, pris 31 rebonds, fait 31 passes et intercepté 8 ballons. Une ligne de stats à la Wilt… en 50 matchs.

En tout cas, branchez-vous devant les Knicks lors des fins de match. Vous aurez potentiellement la chance de voir ses premiers points de la saison. Comme le dit si bien Josh Hart concernant Arcidiacono : “dans les livres d’histoires !”

