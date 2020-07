Zach LaVine serait sur les tablettes des Knicks et des Nets : très bien, mais qui a dit que les Bulls voulaient s’en séparer ?

Si les Knicks et les Nets dominent surtout l’actu par rapport à la recherche d’un nouveau coach actuellement, les dirigeants des deux équipes new-yorkaises s’imaginent également des scénarios pour renforcer leur équipe. Et l’un d’entre eux concerne Zach LaVine.

Avec 25,5 points (45% au tir, 38% à 3-points, 80,2% aux lancers francs), 4,8 rebonds, 4,2 passes et 1,5 interception de moyenne, Zach LaVine a réalisé cette saison sa meilleure campagne en carrière. Insuffisant pour participer au All-Star Game, l’un de ses objectifs, mais on peut dire que le dunkeur fou s’impose progressivement comme un attaquant vraiment solide en NBA. Mais ce qu’il veut avant tout, c’est enfin goûter à la victoire et à ce niveau-là, c’est un peu compliqué à Chicago. Avec le coach Jim Boylen aux manettes, les Bulls restent sur une nouvelle saison décevante, comme le montre leur bilan de 22 victoires pour 43 défaites. De quoi frustrer LaVine, mais aussi les hautes sphères de la franchise de Chicago, qui a enfin décidé de faire le ménage en mettant fin au régime GarPax pour placer Arturas Karnisovas au poste de vice-président exécutif des opérations basket, ce dernier engageant ensuite Marc Eversley en tant que manager général. Avec tous ces changements, synonymes d’une nouvelle ère dans la Windy City, certains rôdent autour du United Center afin d’être prêts au cas où une opportunité se présenterait dans le futur. Dans le lot, on a les deux franchises de New York, les Knicks et les Nets, qui seraient sur le dossier Zach LaVine d’après SNY.

The Knicks are monitoring the situation with Zach LaVine and the Bulls. (@IanBegley) pic.twitter.com/8JHCOZrv6H — Knicks Videos (@sny_knicks) July 24, 2020

Selon le journaliste Ian Begley, les Knicks et les Nets étudient la situation concernant LaVine et les Bulls, avec comme objectif de se positionner pour un potentiel transfert si jamais Chicago décide de se séparer de son top scoreur, ou au moins d’écouter les offres. Mais pourquoi les Taureaux voudraient-ils échanger LaVine étant donné que c’est actuellement leur meilleur joueur et qu’il n’a que 25 ans ? Tout simplement car son contrat se termine bientôt. Pas en 2021, mais en 2022. Il reste en effet deux années de contrat à Zach avec Chicago et en NBA, deux ans c’est après-demain. Si les résultats collectifs ne s’améliorent pas, LaVine peut très bien décider de faire ses valises au moment de la Free Agency, et c’est évidemment le scénario que veulent éviter les Bulls. D’où la possibilité d’un transfert d’ici-là. Et puis peut-être que les nouveaux dirigeants de Chitown voudront aller dans une toute nouvelle direction, en utilisant la cote de LaVine pour obtenir des pièces utiles dans la reconstruction. À voir. Pour l’instant en tout cas, un transfert de Zach ne semble pas d’actualité côté Chicago. Ce qui fait l’actu, c’est l’avenir de l’entraîneur Jim Boylen. Sera-t-il conservé ? Les Bulls vont-ils lui trouver un successeur ? On imagine que Zach LaVine est pour la deuxième option, mais c’est la première qui semble être privilégiée par les Bulls d’après les dernières rumeurs.

According to @NYPost_Berman: The Chicago Bulls are expected to stand pat with head coach Jim Boylen. https://t.co/4SrkbfxSYm — Daniel Greenberg (@ChiSportUpdates) July 23, 2020

L’avenir de Zach LaVine s’inscrit-il à Chicago ? Difficile à dire pour le moment mais il est clair que les Knicks et les Nets gardent un œil sur la situation. Si les Bulls décident de se séparer du copain d’Aaron Gordon, on peut compter sur les deux franchises new-yorkaises pour toquer à la porte d’Arturas Karnisovas.

Source texte : SNY