Les choses se précisent pour le poste de coach des Knicks : Tom Thibodeau dans l’impasse, Jason Kidd en pole ?

Qui va coacher les Knicks la saison prochaine ? Voici la question Q qui anime aujourd’hui les discussions du côté des fans de la franchise new-yorkaise. Pendant un bon moment, Tom Thibodeau semblait favori pour décrocher le poste, mais les choses seraient en train de bouger dans la Grosse Pomme.

On le sait, le nouveau président des Knicks Leon Rose apprécie Tom Thibodeau. Le nom de ce dernier revient souvent pour prendre la tête de l’équipe new-yorkaise, à tel point que des négociations contractuelles seraient actuellement en cours si l’on en croit Marc Berman du New York Post. Cependant, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre Thibs et les Knicks, et cela pourrait s’expliquer d’une façon assez simple. Si le New York Post indique que l’ancien coach des Wolves possède toujours « 65% » de chances d’obtenir le job, le New York Daily News a une différente version. En effet, d’après Stefan Bondy, Thibodeau et les Knicks seraient actuellement dans une impasse à cause des demandes trop élevées de l’ami Tom. Le proprio James Dolan ne souhaiterait pas se soumettre à ces dernières, et un certain Jason Kidd pourrait profiter de la situation pour prendre les devants dans la course au poste d’entraîneur. Selon Bondy, il serait carrément en pole position actuellement, devant Thibodeau. Si les informations des deux sources sont contradictoires par rapport au coach se trouvant tout en haut de la liste de Leon Rose, Kidd semble en tout cas avoir de plus en plus la cote chez les dirigeants des Knicks, le New York Post qualifiant Jason de « première menace » pour Thibs.

Kidd, actuel assistant de Frank Vogel aux Lakers, serait vraiment chaud pour prendre le poste et il aurait notamment marqué les esprits lors d’un récent entretien avec les Knicks. On se dirige donc visiblement vers un duel Thibs – Kidd dans les prochains temps, même si Mike Miller – qui a assuré l’intérim jusqu’ici après le licenciement de David Fizdale – serait également dans la course. Le suspense reste entier et il faudra attendre encore un peu pour voir qui ressortira vainqueur, car une décision ne devrait pas être prise avant la semaine prochaine d’après les infos du New York Post. Si Jason Kidd remporte la mise, il décrochera son troisième poste de coach principal après son passage chez les voisins de Brooklyn puis les Bucks de Giannis Antetokounmpo. La dernière fois qu’il était à la tête d’une équipe, c’était en janvier 2018 avant de se faire virer par Milwaukee. Dernier rappel, J-Kidd a fini sa carrière de joueur sous le maillot des Knicks en 2013, donc il connaît légèrement la maison. C’était la fameuse saison où New York a joué les Playoffs en terminant deuxième de l’Est avec 54 victoires au compteur. De quoi rappeler de bons souvenirs, ce n’est pas du luxe du côté du Madison Square Garden.

Tom Thibodeau ou Jason Kidd ? Qui va remporter la bataille pour prendre place sur le banc new-yorkais ? Certains pensent que le premier a toujours la main, d’autres estiment que le second est passé devant. Faudrait se mettre d’accord les gars…

Source texte : New York Post / New York Daily News