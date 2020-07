C’est désormais fait, toutes les équipes ont foulé le parquet d’Orlando au moins une fois depuis la nuit dernière. On rempile ainsi ce soir pour le début d’une « deuxième journée » de matchs d’entraînement. Au menu, pas moins de six affiches qui animeront nos cœurs accros à la balle orange, de la fin d’après-midi jusqu’à tard dans la nuit. Tout le monde y trouvera donc son compte !

La NBA est décidément très forte quand il s’agit de nous faire rester devant la télé jusqu’à pas d’heure même pendant l’été, alors que les barbecues entre copains au bord de la pistoche sont désormais abandonnés au profit de bonnes grosses 4 fromages devant un match de basket. On reste mesuré quand même, c’est que de la préparation, tout reprendra pour de vrai dans quelques jours. D’ici là, on aura quand même une bonne poignée de matchs à se mettre sous la dent, et ça passe par six rencontres ce samedi. En ouverture du bal, un Magic – Lakers (18h) durant lequel notre Evan Fournier national essayera sûrement de redorer les couleurs de Charenton, après avoir été le jouet de Paul George lors de la première sortie d’Orlando. Côté Angelinos, on continuera certainement la petite mise en jambes entamée contre Dallas, avec peut-être le retour d’Alex Caruso, absent face aux Mavs. Ensuite, le programme nous proposera un Kings – Bucks (18h30), qui devrait consister à voir les hommes de Sacramento essayer d’empêcher Giannis Antetokounmpo de les manger tout crus. Petite pause pizza ensuite, le temps de s’en mettre plein la panse, et de reprendre des forces pour enchaîner avec la suite.

La troisième opposition de ce samedi sera celle entre Jazz et Heat (22h), et l’objectif devrait être pour les deux formations de se défouler un bon coup, histoire de se faire de la place dans l’estomac avant d’aller faire un tour du côté de la cantine de Mickey. Exception faite de Jimmy Butler, qui tapera des pompes à chaque panier marqué, no pain no gain comme on dit. En même temps ou presque, on aura le droit à un Spurs – Nets (22h30). Brooklyn aura certainement à cœur de ne pas se faire tabasser de la même manière que contre les Pelicans, même si avec le jardinier du Barclays Center titulaire au poste 3, ça ne sera pas tâche facile. Allez, nouvelle pause, histoire de se faire une bonne cafetière pour la dégommer ensuite, et assurer une présence totalement concentrée devant les deux ultimes matchs de la nuit. Pour cette dernière doublette, les Wizards affronteront les Clippers (2h), et là aussi ça risque d’être un feu d’artifice pour Kawhi Leonard et sa bande, gros highlights en vue. En clôture de la soirée, les Pelicans et les Nuggets s’affronteront dans un match (2h30) qui s’annonce intéressant, surtout avec les lineups version Monstars de Denver et le phénomène Bol Bol. Et seulement enfin, on aura le droit de retrouver notre lit pour pioncer un bon coup.

Six matchs la même soirée, ça faisait tellement longtemps ! On a trop hâte que ça commence, et même si ça reste des parties sans réel enjeu, on aura forcément le droit à quelques grosses actions et des moves bien sales. Allez, on vous laisse, on doit passer commande pour les pizzas.