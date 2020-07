Nike Zoom Freak 2 Naija : retour aux sources pour la chaussure signature de Giannis

La deuxième version du modèle signature de Giannis Antetokounmpo revient dès aujourd’hui dans un coloris très particulier aux yeux du Greek Freak, puisqu’il s’agit d’un hommage à son pays d’origine, le Nigéria. On a déjà mal pour les défenseurs qui vont se taper le Grec quand il décollera avec les Nike Zoom Freak 2 Naija, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’encore une fois c’est une énorme réussite sur le plan esthétique. Du vert, du blanc, du noir : on reprend le code couleur de la sélection de football du Nigéria, et c’est une combinaison à succès en plus de faire un beau clin d’œil au daron. Motif floral sur l’empeigne, ça va parfaitement avec le fond blanc et ça apporte une touche de fraîcheur à la chaussure, tout en rappelant également la saison estivale. Swoosh noir, détails couleur vert pomme sur la semelle blanche, on reste dans le thème. Sur le côté intérieur de la chaussure, le numéro 34, que porte Giannis en match, et qui sera aussi sa moyenne de points pendant les Playoffs à venir. Le vrai travail réalisé sur cette chaussure est observable au niveau du haut du talon et de la languette : des motifs type zigzags géométriques, ça a fait un énorme carton sur les maillots de foot, donc ça devrait également se vendre plutôt bien sur une chaussure de basket.

La fiche :

La grande sœur : Les Nike Zoom Freak 1 Greece, hommage au pays d’adoption

Les Nike Zoom Freak 1 Greece, hommage au pays d’adoption On les imagine déjà à ses pieds : Giannis bien sûr, quand il va poser un 53-14-11 au premier match des Playoffs.

Giannis bien sûr, quand il va poser un 53-14-11 au premier match des Playoffs. L’occasion parfaite pour les porter : Pendant une bonne session de basketball champêtre.

Pendant une bonne session de basketball champêtre. On aime : une version sublime et rafraîchissante qui fait honneur aux origines du MVP en titre.

une version sublime et rafraîchissante qui fait honneur aux origines du MVP en titre. On aime moins : Quand le Freak va les porter, faudra se pousser.

Les Nike Zoom Freak 2 Naija sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au tarif de 119,99€. Allez, qui va s’offrir une paire que Giannis va utiliser pour écraser les adversaires jusqu’en Finales ?

Source : Nike