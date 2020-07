Tom Thibodeau et les Knicks vont s’associer pour cinq ans : New York tient son nouvel homme fort, la suite au prochain épisode

C’est la breaking de la journée ! Non, Gérard n’est pas tombé d’une attraction chez Mickey, c’est plutôt du côté de New York que ça se passe. Ça y est, les Knicks ont trouvé leur nouveau coach après des semaines de recherches et d’entretiens. Tom Thibodeau is back en NBA !

On pensait que les discussions contractuelles entre Thibs et les Knicks étaient arrivées dans une impasse. Certains pensaient même que Jason Kidd était le nouveau favori pour décrocher le poste d’entraîneur de New York. Mais au final, c’est bien l’ancien entraîneur des Bulls et des Wolves qui vient de décrocher le poste. La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui signe ainsi son retour de suspension avec une sacrée breaking news. Bon, il y a visiblement encore quelques petits détails à régler car le deal est en phase de finalisation et donc pas encore tout à fait officiel, mais ça ne fait plus aucun doute maintenant : Tom Thibodeau est le nouvel homme fort des Knicks. Cinq ans, c’est la durée du contrat offert à Thibs, la preuve de la confiance accordée par le nouveau président de la franchise Leon Rose. Ancien agent très influent en NBA, ce dernier a développé une bonne relation avec Thibodeau par le passé et les deux sont restés proches. Ainsi, l’ami Tom – passé d’ailleurs par New York en tant qu’assistant coach entre 1996 et 2004 – a souvent été considéré comme le favori pour succéder à l’intérimaire Mike Miller, même si les Knicks ont pris leur temps en analysant plusieurs candidats dans leur processus de recherche. En tous les cas, c’est la première grosse décision de Leon Rose depuis son arrivée aux Knicks en début d’année.

Knicks president Leon Rose and agent Spencer Breecker of CAA Sports are working to complete contractual terms and a signed agreement is expected in the near future, sources tell ESPN. https://t.co/77EnJuf436 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2020

Tom Thibodeau va ainsi retrouver les bancs pour la première fois depuis janvier 2019. Pour rappel, il s’était fait virer par les Wolves de ses fonctions d’entraîneur et de président des opérations basket. Il effectue donc un retour en fanfare dans l’une des franchises les plus prestigieuses de la NBA, bien qu’elle soit devenue une véritable punchline ces dernières années. Ce sera à lui, en compagnie de Leon Rose évidemment, de changer cette image de loser qui colle à la peau des Knicks. La tâche s’annonce hard mais la franchise new-yorkaise possède des jeunots et pas mal de choix de Draft pour essayer de construire quelque chose de prometteur dans les années à venir. Comme l’indique ESPN, les Knicks comptent notamment sur les talents de formateur de Thibs pour essayer de sortir la tête de l’eau, et on a bien envie de voir ce qu’il va faire de notre Frank Ntilikina national. Entraîneur défensif à la base, Thibodeau pourrait être le bon coach pour Franky. Par contre, faudra faire gaffe de ne pas cramer les jeunes en les faisant jouer 45 minutes par match hein. Oui, c’est en jouant qu’on apprend et qu’on progresse, mais bien gérer ses joueurs sur le plan physique, c’est bien aussi. On verra ce que Thibs nous réserve dans son nouveau rôle, mais il est clair que la pression sera sur ses épaules, même si les Knicks partent de tellement loin que lui et Rose ne peuvent que faire progresser New York. Enfin on espère.

Désolé Jason Kidd, Leon Rose a choisi Tom Thibodeau pour coacher les Knicks lors des prochaines saisons. Les spéculations peuvent enfin s’arrêter, New York possède désormais sa nouvelle colonne vertébrale pour essayer de sortir des bas-fonds de l’Est. Dommage que James Dolan en fasse toujours partie…

Source texte : ESPN