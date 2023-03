Hier sur les réseaux sociaux, Mitchell Robinson a rouspété à propos de son utilisation dans l’attaque des Knicks. Son temps de jeu est relativement élevé mais le pivot se plaint de… courir pour pas grand chose.

On avait l’impression que tout marchait du tonnerre chez les Knicks. Il faut dire que c’est assez inédit depuis que James Dolan a repris les manettes, soit depuis pratiquement 25 ans. Comme c’était trop beau pour être vrai, Mitchell Robinson est venu ajouter son petit grain de sel dans l’engrenage si bien huilé. Avant-hier, après une confortable victoire face aux Blazers, Mitch s’est plaint sur Snapchat de son rôle au sein de la franchise de la Big Apple. Il dénonce notamment son manque d’implication en attaque.

Mitchell Robinson on Snapchat:

“Tired asf of just being out there for cardio fam like I want to play basketball to really just wasting my time and energy 🤦🏾‍♂️”

“Disappearing for a while” pic.twitter.com/1PiWUiyYcp

— New York Basketball (@NBA_NewYork) March 15, 2023