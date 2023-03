Les Warriors n’ont pas perdu qu’un match face aux Clippers malgré 50 points de Stephen Curry hier. Les Warriors ont perdu plus : Andre Iguodala s’est fracturé le poignet gauche, durant la rencontre face à Phoenix lundi. Un coup dur à un mois des Playoffs, alors que le vétéran de Golden State aurait été d’un précieux secours pour aider l’équipe à se qualifier pour le printemps.

On peut se poser la question : est-ce que l’on aurait pas assisté au dernier match en carrière d’Andre Iguodala ce lundi ? Improbable, mais pas impossible. Sorti sur blessure après une pénétration vers le cercle et un lancer franc, l’ancien de la troupe des Dubs se tenait alors le poignet. Inquiétude, mais croyons en notre bonne étoile et attendons le diagnostic des médecins. Ciel nuageux à San Francisco, car une opération attend désormais Andre.

This is the play where Andre Iguodala hurt his left wrist. He made the free throw after and then began holding his left wrist.

Iguodala has a fractured left wrist and will undergo surgery next week pic.twitter.com/DDHm6aKT2A

— Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) March 15, 2023