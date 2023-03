Après un rendez-vous avec Adam Silver, Ja Morant a accepté de s’entretenir en face à face avec Jalen Rose, pour ESPN. La star des Grizzlies est revenue sur ses agissements récents, indiquant sans détour les erreurs commises. Ja Morant se dit désormais prêt à montrer le meilleur de lui-même.

Les événements se sont enchaînés très vite ces derniers jours pour Ja Morant. Après la diffusion d’une vidéo sur Instagram, dans laquelle il apparaissait en possession d’une arme à feu, le joueur a immédiatement été suspendu par les Grizzlies, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer si l’arme lui appartenait vraiment. Rien n’a pu être prouvé, et cela permet à Ja d’éviter des poursuites judiciaires ainsi qu’une sanction très salée de la part de la ligue.

Cela ne l’a pas empêché de recevoir une convocation de la part d’Adam Silver, avec qui il a échangé sur ses actions. Il a aussi accordé une interview à ESPN, pour parler à une large audience et montrer qu’il reconnaît la gravité de ce qu’il a fait. Un coup de communication certes, mais un coup de communication bien nécessaire pour rassurer les fans de Memphis.

“L’arme n’était pas à moi. Je ne suis pas ce genre de type. Je n’accepte aucun type de violence, mais je prends l’entière responsabilité de mes actes. J’ai fait une grosse erreur. Je vois que je me suis donné une certaine image depuis mes récentes erreurs. Dans le futur, je vais montrer à tout le monde qui Ja est réellement. Je vais changer les choses” – Ja Morant

L’enchaînement très rapide, entre le passage en Floride pour être suivi psychologiquement et la rencontre avec Silver, ont sans doute fait prendre conscience à Ja que même si son statut de star de la ligue n’est plus à remettre en question, il n’autorisait absolument pas de tels comportements et que de l’intérieur de la NBA à dehors, il n’y avait parfois qu’une limite très légère.

Avertissement à moindre frais, et surtout obligation de se tenir à carreau désormais. Car au delà d’un rappel à l’ordre, il faut mentionner le fait que Ja a aussi “abandonné” son équipe pendant ce temps et qu’ils ont une raison légitime d’être vénère contre lui. Les excuses seront donc de rigueur à son retour, qui devrait être effectué – sauf problème – à la fin du mois de mars.

