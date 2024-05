Deux Game 6 la nuit dernière, cinq actions savoureuses à se mettre sous la dent. On lance le magnéto, on attrape sa viennoiserie (…) de 9h30, et on ouvre bien grand les yeux en ce samedi matin. Musique maestro, c’est l’heure du NBA Top 5.

Evan Mobley, dans la lignée de son Game 5, aime bien envoyer des grosses crêpes. Pas besoin de billig, il fait ça très bien à mains nues.

Une passe décisive en transition depuis le banlieue de Ljubljana pour Luka Doncic. Le Slovène n’a aucune limites, essaye d’encore plus loin la prochaine fois.

Cole Anthony envoie une action très sale entre Max Strus et George Niang. C’est un peu comme si quelqu’un gagnait un Euro en battant le Pays de Galles et la Pologne. C’est pas mal, mais c’est rigolo.

Daniel Gaf-Fort sur la tête de Zubac. Daniel Gad-Fallait pas essayer de le contrer. Daniel Gaf-Fait chaud ici non ? Blague Daniel Gaf-Forcée.

Je voudrais un nouveau mixeur supplément meilleur dribbleur de tous les temps, je demande à Kyrie Irving son numéro de téléphone. Pj Tucker a mal au dos, Uncle Drew y est allé trop fort.