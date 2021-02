NBA Top 5 du jour : quand le train Draymond Green est lancé, un simple Luka Doncic ne peut éviter la collision

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 5 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Draymond Green qui décolle sur le front de Luka Doncic et lui claque un pétard sans faire les présentations.

#5 : Boban Marjanovic peut bien faire 6m30, Kelly Oubre Jr. n’en a strictement rien à foutre. Gros block sur le Serbe et réaction encore plus insolente derrière.

#4 : LeBron sort une dinguerie de passe millimétrée avec rebond et Talen Horton-Tucker ne peut que faire honneur à un bonbon pareil. Très propre !

#3 : a good defense always lead to a good offense ! Les Grizzlies mettent ce credo en application, Brandon Clarke s’occupe de contrer, Ja Morant s’échappe et sert Dillon Brooks avec classe et sans même le regarder.

#2 : Jamal Murray transperce la défense des Lakers et s’en va au dunk avec autorité. Anthony Davis a failli l’aider à mettre la balle dans le cercle tellement il était proche de le contrer.

#1 : sacré Draymond Green. Servi par son gars Steph, DG monte au cercle comme un train de marchandises lancé, Luka Doncic mange le semi-poster et prend une faute évitable. Et merci bien !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.