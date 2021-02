Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et un Joel Embiid aussi seul que Tom Hanks sur son île

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? TrashTalk qui ouvre son shop, Kelly Oubre Jr. qui se transforme en Klay Thompson en plus beau, la CFA des Blazers qui tape les Sixers et LeBron James plus que jamais roi en son royaume.

– Les rencontres de la nuit

Hawks-Jazz : 91-112

Mavs-Warriors : 116-147

Sixers-Blazers : 105-121

Grizzlies-Rockets : 103-115

Lakers-Nuggets : 114-93

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

🍻 L’APÉRO, ÇA SE BOIT ET ÇA SE FRINGUE ! 🍻 ⁃ T-shirt officiel

⁃ Hoodie officiel

⁃ Mug officiel

⁃ Tote bag officiel Si t’aimes l’émission préférée de ton joueur préféré, alors tu sais désormais quoi porter ! 🥰 ➡️ https://t.co/oHS5SvPINj pic.twitter.com/iCNYn7qBG0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2021

🚨 LES CLASSIQUES FONT LEUR RETOUR SUR LE SHOP TRASHTALK ! 🚨 Ils vous avaient manqué…? 😏 ⁃ Les franchises all time

⁃ Le Bron, La Brute, Le Truand

⁃ Châteauroux TrashTalkers

⁃ The Ball Never Lies ➡️ https://t.co/oHS5SvPINj pic.twitter.com/1jjsQ39JWd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2021

Le coéquipier parfait, c’est celui qui te donne un caviar à trois-points et qui ne regarde même pas si ton tir rentre car il sait que ça va faire ficelle. pic.twitter.com/jcPPODaMFv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2021

31 points à la mi-temps pour Embiid. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Kelly Oubre Jr.

– Le Top 10 : Clique ICI ou patiente un peu

– Le Classement

– Le programme du soir

1h : Pacers-Pelicans

1h : Magic-Bulls

1h30 : Nets-Raptors

1h30 : Cavs-Bucks

2h : Hornets-Jazz

2h : Heat-Wizards

2h : Thunder-Wolves

3h : Suns-Pistons

4h : Clippers-Celtics

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui mais on se retrouve demain, toujours en sortant du lit. Une nouvelle nuit de NBA au compteur et quelques belles histoires à raconter à nos copains à la pause déjeuner et en attendant… pour nous c’est l’heure d’aller dormir un coup, ou pas.