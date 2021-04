Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Kings qui évitent un record peu glorieux datant de 1998

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Les Hawks qui récupèrent la quatrième place à l’Est, les Clippers sans stress face aux Wolves, les Mavs qui gâchent une belle occasion ou encore… le Heat qui achève les Nets au buzzer.

Knicks – Pelicans : 122-112

Hawks – Pacers : 129-117

Heat-Nets : 109-107

Hornets – Blazers : 109-101

Magic – Rockets : 110-114

Raptors – Thunder : 112-106

Mavs – Kings : 107-121

Clippers – Wolves : 124-105

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

KAWHI WITH THE JAM pic.twitter.com/28I1zsyt5u — Bleacher Report (@BleacherReport) April 19, 2021

KAT POSTERIZES ZUBAC 🤯 pic.twitter.com/xxUQolK76J — Bleacher Report (@BleacherReport) April 19, 2021

It's too easy for De'Aaron Fox 😮 pic.twitter.com/WeffW1xw5X — Bleacher Report (@BleacherReport) April 19, 2021

MELO IS COOKING. He's trying to bring the Blazers back pic.twitter.com/cY27n9SdZB — Bleacher Report (@BleacherReport) April 19, 2021

OMG MILES BRIDGES 😱 pic.twitter.com/KhyIesrjWJ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 19, 2021

Cody Martin took McCollum’s cookies and yammed on him 🤯 pic.twitter.com/gCdSgKC2SR — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2021

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Pistons – Cavs

1h30 : Celtics – Bulls

1h30 : Sixers – Warriors

2h : Pacers – Spurs

2h : Heat – Rockets

2h : Wizards – Thunder

2h : Bucks – Suns

3h : Nuggets – Grizzlies

4h : Lakers – Jazz

Voilà pour votre récap de la nuit, onze heures de NBA et huit matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !