La course aux Playoffs : si Luka Doncic ne veut pas faire le play-in, il faudrait commencer par être capable de battre les Kings

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Knicks – Pelicans : 122-112

Hawks – Pacers : 129-117

Heat-Nets : 109-107

Hornets – Blazers : 109-101

Magic – Rockets : 110-114

Raptors – Thunder : 112-106

Mavs – Kings : 107-121

Clippers – Wolves : 124-105

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ « Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ? » Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Toronto : on ne va pas s’enflammer trop vite sur les copains de Tampa mais la victoire de cette nuit leur offre, au moins temporairement, le dixième spot à l’Est, synonyme de play-in. Chicago et Washington sont juste à la porte donc il ne faudra pas cogiter et enchaîner dès que possible mais avec la montagne d’absents cette nuit (Siakam, VanVleet, Lowry, Anunoby), cela méritait bien un petit encouragement pour la suite.

Mauvaise opération du jour – Mavericks : avec la défaite de Portland sur le terrain de Charlotte, il y avait une belle opération à aller chercher pour se rapprocher du sixième spot, aka celui qui n’est pas concerné par le play-in. Dommage pour Luka Doncic et sa bande qui ont donc paumé à domicile contre… Sacramento. No disrespect contre les Kings mais on parle quand même d’une équipe qui restait sur neuf défaites de suite et dont la défense est toujours aussi abyssale. Pour une équipe qui se veut ouvertement ambitieuse, on n’est pas loin de parler d’une faute professionnelle.

Les affiches du soir

Sixers – Warriors

Celtics – Bulls

Pacers – Spurs

Bucks – Suns

Nuggets – Grizzlies

Lakers – Jazz

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Heat, Hornets, Pacers ou Raptors

Nets – Heat ou Hornets

Bucks – Knicks

Hawks – Celtics

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Raptors

Jazz – Mavericks, Grizzlies, Warriors ou Spurs

Suns – Mavericks ou Grizzlies

Clippers – Blazers

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Mavericks – Grizzlies et Warriors – Spurs