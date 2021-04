La course au tanking et à la Draft 2021 : les Rockets battent un concurrent direct, en voilà une mauvaise idée

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Knicks – Pelicans : 122-112

Hawks – Pacers : 129-117

Heat-Nets : 109-107

Hornets – Blazers : 109-101

Magic – Rockets : 110-114

Raptors – Thunder : 112-106

Mavs – Kings : 107-121

Clippers – Wolves : 124-105

Bonne opération du jour – Thunder : dixième défaite consécutive pour OKC et du coup, on a voulu les mettre en avant. Aller perdre à Tampa n’est pas forcément un exploit mais quand l’équipe adverse est privée de Siakam, VanVleet, Lowry et Anunoby, c’est quand même assez fort. Ce nouveau revers leur permet en plus de récupérer le cinquième plus mauvais bilan de la Ligue, passant devant les Cavs. On continue comme ça et Sam Presti sera fier.

Mauvaise opération du jour – Houston : ils ont gagné le match du tanking par excellence contre le Magic. Il fallait bien un vainqueur et malheureusement c’est tombé sur eux. Une catastrophe n’arrivant jamais seule, les Wolves se sont fait écraser à Los Angeles et les Rockets récupèrent donc la quatorzième place à l’Ouest. Cela ne change pas beaucoup sur les chances à la Lottery mais dans cette course, on ne gagne que si on va à reculons.

Les matchs à surveiller ce soir :

Pistons – Cavaliers

Heat – Rockets

Wizards – Thunder

Rappel concernant la Lottery :