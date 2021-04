NBA Top 10 du jour : tous aux abris, Chris Boucher commence à se prendre pour Kevin Durant

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : on commence avec Chris Boucher en mode Kevin Durant. Voilà qui promet pour la suite.

#9 : Zion Williamson l’a dit, il adore jouer au Madison Square Garden. La preuve.

#8 : on continue avec Chris Boucher en mode Kevin Durant, version 2.

#7 : parfois, ça sert d’être une tige de 2m13 pour 86 kilos. Demandez donc à Aleksej Pokusevski.

#6 : la défense de Dallas, c’est pas trop ça, et c’est Chimezie Metu qui s’amuse.

#5 : Miles Bridges écrase le cercle pour la 457e fois de la saison.

#4 : Brandon Ingram a cru qu’il pouvait aller dunker comme ça face aux Knicks, mais Nerlens Noel ne lui a pas fait de cadeau. Oui on sait, la vanne est pourrie.

#3 : Cody Martin s’est farci C.J. McCollum, true story.

#2 : Ivica Zubac s’est pris un Karl-Anthony Towns lancé à pleine vitesse dans les gencives. Et ça fait mal.

#1 : BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !