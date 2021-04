Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Lakers – Jazz ce lundi, c’est déjà l’heure de la revanche

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Mais oui, mais oui, c’est l’odeur des Playoffs que nous pouvons sentir au loin. A quelques encablures du terme de la saison régulière, chaque équipe essaye de réaliser un push final pour bien se positionner en vue de la postseason. A l’Ouest, le Jazz s’accroche à son spot de leader mais ce nouvel affrontement avec les Lakers 48h après une défaite en prolongation en Staples Center sera déterminant alors que les Suns reviennent fort. Justement, le Brooklyn – Phoenix en prime time dimanche prochain pourrait aussi coûter cher. On prévient déjà, les absents auront tort !

Dans la nuit du lundi 19 avril

Boston Celtics – Chicago Bulls à 1h30 (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Utah Jazz à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 20 avril

New York Knicks – Charlotte Hornets à 1h30 (beIN 4)

New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 21 avril

Washington Wizards – Golden State Warriors à 1h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 22 avril

Boston Celtics – Phoenix Suns à 1h (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Philadelphie Sixers à 1h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 23 avril

Atlanta Hawks – Miami Heat à 1h30 (beIN 4)

Brooklyn Nets – Boston Celtics à 1h30 (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 24 avril

New York Knicks – Toronto Raptors à 19h (beIN 3)

Milwaukee Bucks – Philadelphie Sixers à 21h30 (beIN 3)

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers à 2h30 (beIN 1)

Denver Nuggets – Houston Rockets à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 25 avril

Brooklyn Nets – Phoenix Suns à 21h30 (beIN 3)

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…