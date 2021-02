Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les démons de minuit qui nous ont entraîné jusqu’au bout de la nuit

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Le Jazz est le genre musical du moment, il fait beau jouer au basketball dans la Baie, et le Garden a trouvé son nouveau roi.

– Les rencontres de la nuit

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

Julius Randle’s teammates had his back in his postgame after he went off pic.twitter.com/GpDMRhOVM6

"If this man is not an All-Star, it’s a problem." 😂

Spida had to cool off Jordan Clarkson after his 40-piece 😂

He has a career-high 42 and counting pic.twitter.com/WBT0QPs7JC

“Everyone wants to say, ‘that young man can’t figure it out.’ But no one wants to say the organization can’t figure it out.”

Draymond Green sounds off on a double standard he sees in the NBA. pic.twitter.com/z6R4zq0Bcw

— SportsCenter (@SportsCenter) February 16, 2021